Mortal Kombat 11, svelati il trailer e le novità nel gameplay

A Los Angeles, la Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato ufficialmente il nuovo Mortal Kombat 11, l’ultimo e più violento capitolo della famosa saga di NetherRealm Studios, che sarà disponibile tra qualche mese su Pc e console. Per l’occasione, la società ha svelato anche il trailer del gioco, rivelando le novità nel gameplay, gli elementi immersivi della storia e le funzionalità innovative che offrono un’esperienza più personalizzata che mai.

Personaggi storici e new entry

Anche in questo capitolo ci saranno personaggi storici come Baraka, Raiden, Scorpion, Skarlet, Sonya Blade e Sub-Zero, così come Shao Kahn, che però sarà disponibile solo per coloro che prenoteranno il gioco. La new entry sarà Geras, un combattente con uno stile di lotta unico. E sempre per quanto riguarda i personaggi, una novità riguarda Sonya Blade, che sarà doppiata da Ronda Rousey, campionessa UFC, medaglia olimpica e superstar della WWE: “Sono fan di Mortal Kombat da sempre, e Sonya Blade è stato il primo personaggio femminile tosto di un videogioco in cui mi sono identificata”, ha dichiarato Rousey. “Ora potrò darle voce in Mortal Kombat 11. Sono cresciuta giocando al franchise di Mortal Kombat, e farne parte è un sogno che diventa realtà”, conclude la wrestler.

Lancio previsto il 23 aprile

Durante l'anteprima, trasmessa in diretta mondiale, è intervenuto anche Ed Boon, Direttore Creativo di NetherRealm Studios: “Siamo entusiasti di mostrare Mortal Kombat 11 e di svelare ai fan il gameplay, le nuove caratteristiche e i personaggi leggendari. Abbiamo una comunità incredibile, ed è un onore condividere questa celebrazione del franchise di Mortal Kombat con i nostri fan appassionati di tutto il mondo”.

Tra le novità introdotte ci sono le nuove mosse Fatal Blow, che consentiranno di ribaltare le sorti di un match quando un lottatore è in fin di vita. Non mancheranno nemmeno le storiche Fatality, ora più cruente che mai. E proprio la violenza sarà più che mai la caratteristica principale del nuovo episodio, come ha svelato la software house.

Il lancio del gioco è in programma per il 23 aprile 2019 e sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.