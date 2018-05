Nintendo Labo provato per voi: il futuro è anche di cartone?

Coniugare il gioco tradizionale con quello di ultima generazione: è la sfida di Nintendo. Si materializza con una canna da pesca di carta che con i suoi fogli di cartone da ritagliare e montare permette di costruire diversi oggetti, per poi giocare con essi.



Fra tradizione e videogioco



Dopo un paio d'ore di attento montaggio trascorse intorno ad un tavolo con due bambini di 4 e 8 anni e il cartone riciclato di Labo, ecco apparire lo strumento per pescare. IUna volta che la canna da pesca ha preso forma, inizia il videogioco, l’apice dell’esperienza. Interagendo con la console Switch si comincia a pescare in uno stagno virtuale, un'esperienza quasi reale data dalla possibilità di stringere fra le mani un oggetto tangibile, seppur di cartone.





Il Variety Kit di Labo



Quella della canna da pesca è solo una delle cinque forme contenute nel Variety Kit di Labo a cui si può scegliere di dare vita (altre si possono comunque inventare): c’è il volante di una motocicletta per correre e gareggiare su brevi circuiti, una macchinina da telecomandare, una casetta e un piccolo pianoforte, ideale per una propedeutica musicale adatta ai più piccoli in vena di invenzioni sonore. Così il videogioco - senza perdere il proprio aspetto ludico - si propone anche come uno strumento educativo per i bambini, che si trovano alle prese con la meccanica degli oggetti da assemblare.





Labo amplia il pubblico di Nintendo



L''esperienza orienta il mercato verso un pubblico di giovanissimi e favorisce la collaborazione tra adulti e bambini, miscelando materia ed elettronica in maniera efficace. Resta da sperare che in futuro persino i videogame più complessi e strutturati di Nintendo, sulla scia di Legend of Zelda o Super Mario, possano implementare Labo, offrendo una rinnovata e più completa esperienza di gioco.



Nintendo attende grandi risultati da Labo: al lancio in Giappone il gioco ha già venduto più di God of War, un capolavoro con la media di 9.5 su Metacritic per Playstation 4, la console più diffusa nel mondo.



Photo credits: Nintendo