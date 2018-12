I videogiochi più attesi del 2019

L’arrivo del nuovo anno è come sempre un momento di attesa. Una regola che vale anche per i videogiochi e così abbiamo pensato di stilare una top five di quelli che a nostro, come sempre, sindacabilissimo giudizio sono i titoli più attesi del 2019.

1 Sekiro: Shadows die twice

E’ una storia di vendetta ambientata nel Giappone del 16esimo secolo con protagonista un samurai impegnato a farsi giustizia dalla fazione rivale che gli ha reciso un braccio, ma ha commesso l’errore di non assicurarsi di averlo messo definitivamente fuori gioco. A noi restituirgli l’onore a colpi di katana grazie anche alla protesi bionica misteriosamente impiantatagli dopo l’amputazione subita. Data di uscita prevista il 22 marzo 2019 (GUARDA IL TRAILER).

2 Kingdom Hearts 3

A sei anni di distanza esce il terzo episodio della saga che ha saputo unire le atmosfere caratteristiche del fantasy made in Japan con l’universo dei personaggi Disney. La brigata formata dal giovane Sora, Pippo, Paperino e Topolino prosegue il suo viaggio multidimensionale (venendo a contatto tra l’altro con i mondi di Toy Story, Big Hero Six e Hercules) per scongiurare la minaccia dell’oscurità. La nuova opera di Tetsuya Nomura si preannuncia una delizia per gli occhi e per le orecchie grazie alla colonna sonora di Yoko Shimomura. L’appuntamento è per il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. (GUARDA IL TRAILER)

3 Devil May Cry 5

Uscita annunciata per l’8 marzo 2019 per l’ultimo capitolo della saga di Devil May Cry (Capcom). Il cacciatore di demoni Nero, accompagnato dalla partner Nico e dal suo camper dovranno fronteggiare un’invasione di creature infernali che sembra essere causata dai semi di un albero demoniaco. Nico fornirà a Nero una serie di armi meccaniche “Devil Breaker” che gli conferiranno poteri extra per sconfiggere le malvagie creature che si sono annidate nella città di Red Grave. (GUARDA IL TRAILER).

4 Resident Evil 2

In quarta posizione un altro titolo di Capcom, anzi, uno dei titoli più celebri della storia dei videogames. Non si tratta solo del remake del classico uscito nel 1998 con grafica completamente rivista e aggiornata ai nuovi standard, ma di un gioco con nuovi contenuti e personaggi che arricchiscono la storia e infittiscono la trama del survival horror ambientato in una città infestata da zombi e mutanti e in location davvero terrificanti. Per chi ama i brividi anche con tra le mani un joypad l’uscita è prevista per il 25 gennaio. (GUARDA IL TRAILER)

5 Fifa ’20 (?)

Qua andiamo sulla fiducia. Dopo il solito grande lavoro eseguito da Ea Sports con Fifa ’19, già sappiamo che non potremo esimerci da giocare anche l’edizione futura con le licenze ufficiali che rendono l’esperienza sempre più appagante. Per chi non può fare a meno del calcio e nemmeno dei videogiochi, come il titolare di questo blog, è l’appuntamento che proprio non si può mai mancare. A settembre, come ogni anno.

