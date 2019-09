Mario Kart Tour, da oggi disponibile gratuitamente per iOS e Android

Mario Kart Tour sbarca sui dispositivi mobili.

Come annunciato da Nintendo lo scorso agosto, dal 25 settembre 2019, il noto gioco di corse con protagonista il famoso idraulico dal cappello rosso e i suoi amici, debutta sui device con sistema operativo iOS e Android.

Gli utenti, direttamente dallo store del proprio smartphone (Google Play o App Store), possono scaricare gratuitamente la nuova versione del gioco e divertirsi provando i vari percorsi a disposizione.

“L’amatissima serie di Mario Kart è pronta a conquistare il mondo dei dispositivi smart!”, scrivono gli sviluppatori di Nintendo nella descrizioni del gioco.

Caratteristiche del gioco

“In questo nuovo Mario Kart, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart! Le nuove destinazioni appariranno all'interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane! Oltre ai nuovi percorsi ispirati a luoghi famosi, alcuni dei tuoi piloti preferiti sfoggeranno piccole variazioni stilistiche che omaggiano le città incluse nel gioco!”, si legge nella descrizione del gioco.

Per sterzare, derapare e lanciare oggetti per ostacolare la corsa degli avversari basta toccare lo schermo con un solo dito.

In palio le megastelle che offrono agli utenti la possibilità di eseguire lanci dai tubi per aumentare il roster di piloti, veicolo e deltaplani.

Completando le sfide ogni singolo giocatore conquista dei distintivi, che saranno ben visibili di fianco al nome utente: una semplice soluzione per mostrare il proprio valore a tutti i giocatori online.

Modalità ‘frenesia’ e sfide bonus

Tra gli strumenti offerti dal gioco, c’è la nuova modalità ‘frenesia’ che offre al personaggio una scorta illimitata di un oggetto. La nuova funzione “ti rende invincibile! Sfrutta questi vantaggi per seminare il caos in pista, ma fai in fretta, perché la frenesia dura poco!”, scrivono gli sviluppatori.

Mario Kart Tour offre anche diverse sfide bonus, quali ‘VS Mega Bowser’ o ‘Sistema i Goomba!’: per superarle non basta tagliare il traguardo per primi; bisogna pensare e attuare strategie vincenti per sorprendere gli avversari. I progressi di ogni utente andranno a comporre la classifica globale del gioco.