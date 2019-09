Da oggi, giovedì 19 settembre, con il lancio del nuovo sistema operativo di Apple, iOS13, debutta anche la nuova piattaforma Arcade, con la quale il colosso di Cupertino sbarca ufficialmente nel mondo del gaming.

Per poter usufruire del servizio, dopo un primo mese gratuito, è necessario sottoscrivere un abbonamento al prezzo di 4,99 dollari al mese.

Arcade offre la possibilità di scaricare oltre 100 nuovi giochi in esclusiva sui dispositivi Apple: la collezione offerta dal servizio non sarà disponibile su altre piattaforme mobili.

Servizio di gaming all-you-can-play

Il servizio di gaming in abbonamento è all-you-can-play: offre agli utenti la possibilità di provare tutti i titoli della collezione e giocare anche offline senza limiti, senza pubblicità, tracking dell’utente, né acquisti in-app e nel pieno rispetto della privacy di ciascun giocatore.

Sarà disponibile con l’arrivo di iOS 13 in una nuova sezione dell’App Store su iOS, macOS e tvOS in oltre 150 Paesi.

Al costo 4,99 dollari al mese, gli appassionati di videogiochi potranno accedere all’esperienza completa offerta da ogni titolo esclusivo; feature e futuri aggiornamenti inclusi.

La collezione offerta da Apple Arcade comprende videogiochi sviluppati da Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, KleiEntertainment, Konami, Lego, Mistwalker Corporation, Sega e Snowman.

La lista dei giochi inediti

Ecco alcuni dei titoli esclusivi della collezione del nuovo servizio gaming di Apple:

• Assemble With Care (usTwo)

• Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

• Grindstone (Capybara Games)

• WHAT THE GOLF? (The Label)

• Card of Darkness (Zach Gage)

• LEGO Brawls (LEGO)

• Patterned (Borderleap)

• Stellar Commanders (Blindflug Studios)

• Where Cards Fall (Snowman)

• Overland (Finji)

• Exit the Gungeon (Devolver Digital)

• Rayman Mini (Ubisoft)

• Spaceland (Tortuga Team)

• Agent Intercept (PikPok)

• Punch Planet (Block Zero Games)

• Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

• Operator 41 (Shifty Eye Games)

• Frogger in Toy Town (Konami)

• Red Reign (Ninja Kiwi)

• Various Daylife (Square Enix)

• Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

• Don't Bug Me! (Frosty Pop)

• Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

• King's League II (Kurechii)

• Explottens (Werplay Priv.)

• Spelldrifter (Free Range Games)

• The Get Out Kids (Frosty Pop)

• Spek. (Rac7 Games)

• Way of the Turtle (Illusion Labs)

• Lifeslide (Block Zero Games)

• Neo Cab (Surprise Attack Games)

• Skate City (Snowman)

• Tint. (Lykke Studios)

• The Enchanted World (Noodlecake Studios)

• Over the Alps (Stave Studios)

• Hot Lava (Klei Entertainment)

• The Pinball Wizard (Frosty Pop)

• Shinsekai Into the Depths (Capcom)

• Word Laces (Minimega)

• Dear Reader (Local No. 12)

• Projection: First Light (Blowfish Studios)

• ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

• Big Time Sports (Frosty Pop)

• Tangle Tower (SFB Games)

• Dread Nautical (Zen Studios)

• Mutazione (Die Gute Fabrik)

• Bleak Sword (Devolver Digital)

• Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

• Dead End Job (Headup)

• Cat Quest II (The Gentlebros)

• Dodo Peak (Moving Pieces)

• Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

• Speed Demons (Radiangames)