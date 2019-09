Iphone 11, ecco quanto costerà riparare il vetro rotto

In attesa dell’uscita dei nuovi iPhone, disponibili in Italia a partire dal 20 settembre, Apple ha comunicato ufficialmente quali saranno i costi di riparazione dei nuovi gioielli tecnologici del colosso di Cupertino. Nello specifico, una tabella dettagliata riporta quali saranno i costi per aggiustare il display di iPhone 11 (disponibile nei modelli da 64, 128 e 256 GB a partire da 839 euro e fino a 1.009 euro), di iPhone 11 Pro (prezzi dai 1.189 euro e fino ai 1.589) e di iPhone 11 Pro Max (si parte dai 1.289 euro di vendita e si arriva ai 1.689 euro).

Come si effettua la richiesta di riparazione

Come spiega Apple stessa, nel caso in cui si voglia riparare il proprio iPhone, occorre fissare un appuntamento in uno store o in un centro assistenza autorizzato Apple, dove tecnici formati dall’azienda interverranno sul dispositivo. L’utente dovrà assicurarsi di avere con sè il proprio ID Apple e la password, oltre ad aver effettuato il backup dell’iPhone prima che venga effettuata la riparazione.

I costi del vetro rotto

Non considerando la normale garanzia di due anni prevista dalla normativa italiana a tutela del consumatore per cui si ha diritto a ottenere a titolo gratuito dal rivenditore la riparazione o la sostituzione dei prodotti che presentano un difetto di conformità, i prezzi di riparazione riportati da Apple si applicano solo ai danni dello schermo e, in caso di altri tipi di danno, si dovranno pagare dei costi aggiuntivi. Per tutti e tre i nuovi modelli di iPhone 11 il costo con la copertura AppleCare+ sarà di 29 euro. La riparazione dello schermo fuori dalla garanzia invece avrà costi diversi a seconda del modello. Per quanto riguarda iPhone 11 sarà di 221,20 euro, per iPhone 11 Pro di 311,20 e infine per iPhone 11 Pro Max di 361,20 euro.

Il servizio AppleCare+

Chi lo sottoscrive a pagamento, si assicura un prodotto assicurativo che include fino a due anni di assistenza tecnica e di copertura hardware aggiuntiva rispetto alla normale garanzia e ha diritto anche a due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di 29 euro appunto per i danni al display o 99 euro per i danni di altro tipo.