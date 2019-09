IPhone 11 va più forte del previsto: tanti preordini in Cina e Usa

Mancano ancora pochi giorni all’inizio ufficiale delle vendite di iPhone 11, fissato per il 20 settembre, ma stando ai preordini già effettuati le domande sarebbero superiori al previsto. A rivelarlo è il noto analista Ming-Chi Kuo, che evidenzia come siano soprattutto le nuove colorazioni proposte, sia nella variante standard che in iPhone 11 Pro, a suscitare l'interesse del pubblico. Se confermato, il successo degli ultimi smartphone di Apple segnerebbe un’inversione di trend rispetto allo scorso anno, quando le richieste inferiori alle attese per iPhone XR, XS e XS Max avevano costretto Cupertino a effettuare dei tagli di produzione.

I colori più richiesti di iPhone 11 e 11 Pro

Secondo le stime di Ming-Chi Kuo, le colorazioni più richieste nei preordini effettuabili da venerdì 13 settembre sarebbero quelle verdi e viola di iPhone 11 e quella verde notte di iPhone 11 Pro, nonostante la disponibilità di quest’ultima versione sia al momento limitata per via di alcuni problemi di produzione legati al vetro del device. Molte delle domande, soprattutto relative al modello base, provengono dal mercato cinese, mentre è il modello più costoso iPhone 11 Pro a riscuotere più successo negli Stati Uniti. Basandosi sulle previsioni di Kuo, gli analisti di TF Securities hanno modificato al rialzo le stime riguardanti le vendite del 2019, passate da 65-70 milioni di unità a 70-75 milioni.

Domanda di iPhone 11 migliore del previsto: i motivi

A incentivare ulteriormente la domanda del pubblico verso iPhone 11 sarebbero secondo Kuo i piani di pagamento rateizzato privi di interessi e i programmi di permuta che permettono di consegnare gli iPhone usati abbassando così il prezzo dei nuovi smartphone. In Italia, il prezzo di partenza di iPhone 11 Pro, disponibile come gli altri modelli dal 20 settembre, sarà di 1189 euro. Si sale a 1289 euro per la variante Pro Max, mentre il modello base e più economico, successore di iPhone XR, sarà in vendita a partire da 839 euro.