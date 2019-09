iOS 13, oggi l’uscita in Italia: orario, novità e iPhone compatibili

Oggi, giovedì 19 settembre 2019, Apple rilascerà ufficialmente iOS 13. La società di Cupertino non ha comunicato l’orario in cui sarà rilasciata la nuova versione del sistema operativo, ma non dovrebbe essere troppo difficile prevederlo. Nel corso degli anni Apple ha sempre reso disponibili gli aggiornamenti più importanti attorno alle 19, ora italiana, ed è dunque probabile che questo pattern si ripeterà, con al massimo qualche minuto di ritardo. iOS 13 sarà compatibile con tutti gli smartphone Apple più recenti, da iPhone 6s in poi (iPhone SE incluso), e con gli iPod touch di settima generazione.

Le novità introdotte con iOS 13

Apple ha confermato che la nuova versione del sistema operativo porterà con sé numerose novità, tra cui un nuovo look, inedite funzioni per tutelare la privacy degli utenti e migliorie varie che dovrebbero rendere gli iPhone più veloci da usare. Grazie alla modalità scura, attivabile dal centro di controllo, sarà possibile impostare un tema caratterizzato da toni più scuri, utile per affaticare meno la vista (soprattutto durante le ore notturne) e risparmiare batteria. È possibile impostare la dark mode in modo tale che si attivi automaticamente quando è buio. Grazie alla funzione ‘illuminazione ritratto’ sarà possibile regolare l’intensità della luce quando si scatta una fotografia in modalità ritratto. Inoltre, sarà introdotto un nuovo pannello che permetterà di vedere le proprie foto migliori, raggruppate per giorno, mese e anno. Non mancheranno anche nuovi strumenti di fotoritocco, utili per aggiungere filtri di ogni tipo e modificare foto e video.

L’imminente arrivo di iOS 13.1

Apple ha già annunciato che il 30 settembre 2019, pochi giorni dopo l’uscita di iOS 13, sarà reso disponibile iOS 13.1. Come spiega il sito TechCrunch, specializzato in notizie riguardanti il mondo della tecnologia e delle start up, questo aggiornamento si è reso necessario in quanto la compagnia di Cupertino ha dovuto rimuovere alcune funzionalità dal sistema operativo all’ultimo minuto, in quanto non abbastanza stabili.