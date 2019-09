Google Play Pass, abbonamento mensile per app e giochi su Android

Per rivaleggiare con Apple Arcade, Google ha lanciato Google Play Pass, un nuovo servizio in abbonamento che offre l’accesso completo a vari giochi e applicazioni a pagamento. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti e ha un costo mensile di 4,99 dollari. Per incentivare gli utenti a iscriversi al servizio, il colosso delle ricerche online ha abbassato il prezzo a 1,99 dollari al mese per tutto il primo anno. Un’offerta vantaggiosa, soprattutto considerando che fino a sei membri di una stessa famiglia possono condividere un unico abbonamento.

I giochi disponibili

La differenza principale tra Google Play Pass e Apple Arcade è l’assenza di giochi esclusivi nel servizio dell’azienda di Mountain View, che però offre l’accesso completo ad alcuni dei titoli più popolari usciti negli ultimi anni, tra cui Monument Valley 2, Stardew Valley, Terraria, Titan Quest HD, Door Kickers, Evoland, Thimbleweed Park, .projekt, Pocket City, Mini Metro e Agent A. Sulla pagina ufficiale del nuovo servizio, Google spiega che tutte le applicazioni messe a disposizione degli utenti sono prive di pubblicità e di acquisti in gioco, caratteristiche che le rendono adatte anche ai più giovani. Google Play Pass è compatibile con tutte le versioni più recenti di Android (dalla 4.4 in poi). Per iscriversi è necessario aggiornare l’applicazione Play Store alla versione 16.6.25. Nelle prossime settimane Google dovrebbe rivelare tutti i dettagli relativi alle versioni internazionali del servizio, inclusi il prezzo e le specifiche dedicate.

Le caratteristiche di Apple Arcade

Apple Arcade è disponibile da giovedì 19 settembre sugli hardware dell’azienda di Cupertino. Al costo di 4,99 dollari al mese permette agli utenti di scaricare oltre 100 nuovi giochi non presenti su altre piattaforme. Grazie alla formula all-you-can-play è possibile provare tutti i titoli della collezione e giocare senza preoccuparsi di pubblicità o acquisiti in app e nel pieno rispetto della propria privacy.