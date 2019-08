‘Mario Kart Tour’ arriva per la prima volta sui dispositivi mobili

Un classico che non tramonta mai. Super Mario, il famoso idraulico dal cappello rosso, sbarcherà in una nuova versione videoludica creata appositamente per il comparto dei dispositivi mobili. Come annunciato da Nintendo sul proprio sito, il 25 settembre infatti sarà a disposizione gratuitamente sia per gli utenti Apple sia quelli Android ‘Mario Kart Tour’, il primo titolo della serie Mario Kart per questi device, che permetterà agli utenti di sfrecciare ad alte velocità attraverso percorsi ispirati a luoghi reali e a grandi classici della serie.

Derapare grazie ad un dito

Come si può leggere nell’ampia descrizione presente sullo store di Google, in questo nuovo Mario Kart, il baffuto idraulico e i suoi amici saranno piloti impegnati su differenti percorsi. Le destinazioni, tra l’altro, appariranno all'interno di un tour che cambierà a rotazione ogni due settimane. E se prima la serie è sempre apparsa su altri dispositivi, ecco che ora basterà un dito appoggiato sullo schermo del proprio smartphone o tablet per sterzare, derapare e lanciare oggetti che possono mettere in crisi gli avversari di gara.

La modalità ‘frenesia’

All’interno di ‘Mario Kart Tour’ infatti si avrà accesso ad un arsenale di particolari oggetti capaci di infastidire gli altri partecipanti. In particolare si potranno mettere nel mirino gli avversari utilizzando la modalità ‘frenesia’, una condizione che conferisce al proprio personaggio una scorta illimitata di un oggetto nello specifico. Sfruttando questi vantaggi si potrà seminare il caos in pista, ma senza perdere tempo perché la modalità ha una durata prestabilita.

Alcune specifiche del gioco

Gareggiando e migliorando i propri risultati l’utente potrà ottenere le megastelle, potrà eseguire lanci dai tubi per aumentare il roster di piloti, veicoli e deltaplani. E poi ancora completando determinate sfide ci si potrà dotare di distintivi da sfoggiare accanto al proprio nickname e che gli altri utenti online saranno in grado di vedere. In alcune corse poi, l'obiettivo non sarà per forza il primo posto. Esistono infatti sfide bonus come "VS Mega Bowser" o "Sistema i Goomba!" per cui la strategia dovrà essere studiata attentamente. Le sfide su pista saranno estese ovviamente anche alla modalità multigiocatori, con la possibilità di sfidare utenti provenienti da tutto il mondo. I record di ciascun giocatore determineranno la posizione nella classifica globale e più ci si eserciterà più sarà possibile scalare la vetta. In attesa che il gioco sia disponibile sugli store, è già possibile pre-registrarsi, creando un account Nintendo.