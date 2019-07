Super Mario Maker 2, re delle vendite in UK

Uscito il 28 giugno scorso per Nintendo Switch, ‘Super Mario Maker 2’ ha riscosso subito un importante riscontro sul mercato, soprattutto quello inglese. Lo conferma il report settimanale di Games Industry, community leader per notizie e informazioni sull'industria dei videogiochi a livello mondiale, in cui per la seconda settimana di fila il nuovo titolo legato alle avventure del celebre idraulico coi baffi è al primo posto assoluto in fatto di vendite. Il gioco è sostanzialmente uno strumento di editor per la costruzione di scenari. E rispetto al primo titolo della serie, il nuovo pacchetto comprende una modalità storia con circa cento stage preconfezionati dal team di sviluppo per usare tutta la fantasia possibile e costruire nuovi mondi legati a Super Mario. Ma anche una modalità online con svariate possibilità per condividere con altri utenti le proprie creazioni.

In vetta per la seconda settimana di fila

Secondo i dati pubblicati, il gioco targato Nintendo, sebbene registri un calo delle vendite del 47% rispetto alla prima settimana di vendita, è il più acquistato nel Regno Unito. Il titolo si mantiene in testa davanti a Crash Team Racing Nitro-Fueled, che perde il 45% delle vendite rispetto a sette giorni prima ma resta in top 10 per la terza settimana di fila. Il terzo gradino del podio spetta a F1 2019 (nonostante un calo del 57% delle vendite rispetto alla settimana scorsa). C’è ancora un titolo legato a Super Mario, ovvero Mario Kart 8 Deluxe al quarto posto: questo titolo continua a salire la classifica, passando dal quinto al quarto posto rispetto a una settimana prima, con un aumento del 9% nelle vendite.

Dominio delle console portatili

Super Smash Bros Ultimate, altro titolo per Switch, si attesta al quinto posto scalando cinque posizioni in sette giorni, dopo un aumento di ben il 21% nelle vendite. Il resto della top 10 è chiuso da un titolo evergreen come Gta 5, poi ecco Assassin's Creed Odyssey, l’altro titolo di punta di casa Rockstar Red Dead Redemption II, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mortal Kombat 11. In generale, sottolinea GamesIndustry, i titoli legati alle console portatili tendono ad essere più acquistati nei mesi estivi, quando i videogiocatori cercano soluzioni comode per divertirsi anche lontano dalle classiche console casalinghe.

Resiste Fifa 19

Il report, poi, dà uno sguardo anche più ampio sul mercato. Le vendite fisiche che riguardano i giochi per Xbox One e PS4 sono calate in questo periodo dell'anno e, di conseguenza, bastano alcune promozioni legate al prezzo dei titoli per movimentare i flussi. Mortal Kombat 11, ad esempio, è salito di ben 14 posizioni rispetto alla settimana precedente dopo un incremento delle vendite del 32%. Un altro ‘must’, come FIFA 19, resiste ancora, nonostante il prossimo arrivo della versione 2020. Il gioco è praticamente pronto per un ritorno in top 10, dopo esser sceso in ventesima posizione. I dati parlano di un incremento nelle vendite per il titolo targato Electronic Arts del 14%.