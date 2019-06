Uno strumento per la costruzione di scenari. Ecco cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan della saga di Super Mario, l’idraulico coi baffi, e dei suoi amici. Con, ovviamente, tutta una serie di novità in arrivo. Infatti il nuovo pacchetto comprenderà una Modalità Storia con circa cento stage preconfezionati dal team di sviluppo. Ma anche una Modalità Online con svariate possibilità per giocare comodamente e in compagnia tutte le realizzazioni che gli altri utenti sparsi nel mondo saranno in grado di creare nel tempo.

Modalità storia: un tool davvero variegato

L’utente avrà per le mani la possibilità di organizzare i mondi in maniera davvero fantasiosa e variegata. Il tool, rispetto al primo capitolo, è stato rimpolpato con una corposa dose di funzioni ed elementi esclusivi. Grazie ai tanti nuovi strumenti, elementi e funzioni, si potrà dare libero sfogo alla propria immaginazione e realizzare livelli particolari. Basterà liberare la fantasia e ci si potrà permettere, ad esempio, di giocare nei panni di Mario gatto, che potrà arrampicarsi sui muri e persino balzare addosso ai nemici. L’utente potrà attraversare i tubi trasparenti, affrontare la ninja Poom Poom o sfrecciare per un livello con la stilosa auto Koopa. Raccogliendo monete lungo la strada si potranno aiutare Mario e i suoi amici a ricostruire il castello della Principessa Peach.

Online in compagnia

Ci sarà poi la possibilità di condividere con gli amici e anche con giocatori sparsi per tutto il mondo le proprie creazioni. Una modalità particolare sarà infatti quella che permetterà di creare i livelli di Super Mario con due giocatori contemporaneamente. Il tutto in esatta contemporaneità e sullo stesso schermo. Ma non solo, perché con la modalità multiplayer online di Super Mario Maker 2, fino a quattro giocatori possono affrontare insieme i livelli o sfidarsi a vicenda, per la prima volta nella storia della serie. Basterà passare un Joy-Con al proprio amico e selezionare e collocare dove si vuole oggetti e nemici, scegliendo fra tanti temi e stili diversi, tra cui anche il nuovo stile “Super Mario 3D World”. E se i livelli creati da altri player saranno particolarmente graditi si potrà usare “Memobot” per salvare il livello e averlo poi sempre a disposizione, anche senza una connessione a Internet.