PS4, in arrivo il Revolution Pro Controller 3 per gli eSport

È in arrivo una grande novità per tutti gli appassionati di eSport.

Bigben Interactive ha annunciato di aver in programma il lancio del Revolution Pro Controller 3, un joypad wired compatibile con PlayStation 4, pensato proprio per il mondo degli Sport elettronici.

Il nuovo pad, con il marchio Nacon e concesso in licenza da Sony Interactive Entertainment (SIE), sarà disponibile in Europa, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente e India.

Tutte le funzioni offerte dal nuovo controller

Revolution Pro Controller 3 offre una serie di funzioni pensate proprio per ottimizzare l’esperienza offerta ai giocatori più esigenti e un’impugnatura più ergonomica.

Comprende dumper, grilletti e due scomparti utili per modificare il peso del pad a seconda delle proprie esigenze.

È dotato, inoltre, di tasti azione più grandi rispetto agli altri controller.

Grazie al software per Pc, i videogiocatori possono personalizzare la sensibilità e la vibrazione dei pulsanti. È, inoltre, possibile creare diversi profili di gioco in modo da impostare il controller a seconda delle esigenze dell’utente che lo impugna.

“Con questo nuovo Revolution, Nacon vuole intraprendere una sfida significativa: offrire all’utente la più completa linea di controller su licenza ufficiale disponibili sul mercato”, ha spiegato Yannick Allaert, Head of Development di Nacon. “La fiducia che Sony Interactive Entertainment continua a riporre in noi è davvero un onore, e ci permette di andare incontro alle loro esigenze e a quelle dei gamer competitivi su PS4”.

PS4, Sony annuncia la nuova linea economica Only on Playstation

Sony all’inizio del mese ha annunciato l’arrivo della linea economica ‘Only on PlayStation’, una collana che comprende titoli disponibili esclusivamente su PalyStation 4, proposti con nuove copertine e un prezzo vantaggioso. In un Tweet, Sony ha svelato la lista dei giochi che entreranno a far parte della nuova linea e che avranno un prezzo compreso tra le 14,99 e le 29,99 sterline:

• Marvel’s Spider-Man

• Days Gone

• God of War

• Horizon Zero Dawn

• Wipeout Omega Collection

• Shadow of the Colossus

• Uncharted: L’Eredita Perduta

• Gran Turismo Sport

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: Fine di un Ladro

• Bloodborne

• Ratchet & Clank