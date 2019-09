Fortnite, Epic Games ha rilasciato l’Aggiornamento 10.31

Epic games ha colto di sorpresa gli appassionati di Fortnite, il battle royale del momento, rilasciando senza alcuno preavviso l’aggiornamento 10.31.

Sono diverse le novità introdotte in modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Tra le integrazioni più importanti arriva il Centro Gruppi, pensato per facilitare la gestione di chat e gruppi sugli smartphone con sistema operativo Android e iOS. Per poter utilizzare la funzione, disponibile in una nuova pagina direttamente sull’applicazione, basta aggiornare la piattaforma all’ultima versione.

Tutte le novità introdotte con l’aggiornamento

Il Centro Gruppi, come spiega la stessa Epic Games, “è una nuova funzionalità, disponibile su Fortnite per dispositivi mobili, che ti permette di vedere quali amici sono online, formare un gruppo e utilizzare la chat vocale al suo interno prima di entrare in partita su qualunque piattaforma o di scaricare il gioco sul tuo dispositivo mobile. Se giochi su dispositivi mobili, ora potrai fare gruppo mentre scarichi un aggiornamento".

Tra le novità in Battaglia Reale l’update ha ripristinato le zipline e risolto alcuni problemi di gioco. Inoltre, i Cerchi della Tempesta non verrano più chiusi nelle Zone Fenditura, ovvero in Palme Acquatiche, Boschetto Bisunto, Città Pinnacoli e Corso Commercio.

In Modalità Creativa l’unico cambiamento importante riguarda i telecomandi Tempesta base: da ora ne sono disponibili 16 e non più 10.

Per quanto riguarda Fortine Salva il Mondo, l’update porta con sé nuove missioni abbinate a Stella Ammantata. I giocatori hanno da ora a disposizione anche una nuova arma, Deciblaster: "Rimbalza indietro con il Deciblaster! Costruisci gallerie, carica il Deciblaster e preparati all'azione!”.

Xbox One, Fortnite perde lo scettro di titolo online più giocato

L’arrivo su Xbox One di Gears 5, secondo i dati riportati da ResetEra, ha scosso le classifiche dei giochi più utilizzati del momento dagli appassionati della console di Microsoft, spodestando (almeno temporaneamente) Fortnite dal podio assoluto, che deteneva dall’estate del 2018.

Il battle royale targato Epic Games è attualmente in seconda posizione in classifica, seguita da Gta V.