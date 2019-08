Fortnite, annunciata per errore la patch 10.20

Gli appassionati di Fortnite sono sempre a caccia delle novità che riguardano gli aggiornamenti del gioco e se riescono a scoprirle in anticipo i rumors si diffondono rapidamente per il web. L’ultimo che ha fatto notizia riguarda l’arrivo della patch 10.20, che dovrebbe essere previsto per il 27 agosto. Nessun cenno ufficiale è emerso dai canali di Epic Games, ma l’errore commesso dalla pagina ufficiale tedesca di Fortnite, è stato determinante per scatenare il tam tam. Il tweet, poi cancellato, è stato ripreso da alcuni utenti che lo hanno poi diffuso, anticipando quello che in tanti appassionati del celebre battle royale comunque si aspettavano.

Una nuova zona fenditura?

La patch 10.20 non sarà un semplice aggiornamento di contenuti, per questo è probabile che i server avranno bisogno di uno stop forzato per consentire poi a tutti gli utenti di ricollegarsi trovando nel gioco tutti gli elementi nuovi previsti. Stando alle ipotesi di alcuni siti di settore, la patch potrebbe introdurre tra le varie novità previste, una nuova zona fenditura nei pressi di Palmeto Paradisiaco. Un altro elemento che stuzzica la curiosità dei fan di Fortnite è il Visitatore, una skin che ha debuttato nella Stagione 4. Di recente Epic Games ha pubblicato un misterioso messaggio nel quale si vede un'immagine con il Visitatore di Fortnite, in un tweet nel quale si nota il casco del personaggio e sulla visiera il riflesso di un mech BRUTO in fase di assemblaggio. L’immagine, secondo molti, potrebbe essere l’annuncio nascosto del ritorno del Visitatore.

Il negozio si aggiorna

Intanto da oggi si aggiorna il negozio di Fortnite. Debutta infatti Fennix, un costume raro proposto al prezzo di 1200 V-buck, forse la prima di una serie di skin sugli animali. Per completare tutto il set previsto ci si dovrà dotare anche dello strumento di raccolta ‘Spuntaclone’, acquistabile al prezzo di 500 V-buck. Resta disponibile nel negozio di Fortnite anche la skin ‘Infinito’ e torna anche ‘Tsuki’. Tra le altre novità presenti nel negozio, ecco la skin snowstrike al prezzo di 1500 V-buck, lo strumento di raccolta ascia borchiata (al costo di 800 V-buck e tra le emote ecco quella ‘sasso carta forbice’ al costo di 200 V-buck.