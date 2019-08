Fortnite, con l’aggiornamento 10 arriva il Far West

L’arrivo della stagione 10 di Fortnite, il primo agosto scorso, ha dato una scossa all’estate degli appassionati del celebre battle royale targato Epic Games. ll tema principale è quello dei viaggi nel tempo e, oltre all’arrivo di un nuovo Pass Battaglia, la nuova stagione ha introdotto tutta una serie di novità, tra cui quella del B.R.U.T.O, un veicolo mecha con due posti, uno per l’utente-pilota e l’altro per un giocatore che si occupa di abbattere i nemici a colpi di arma da fuoco. Veicolo che ha già fatto storcere il naso alla comunity, in quanto considerato troppo forte da abbattere per i nemici che devono affrontarlo. Il 6 agosto, però, è anche la data che coincide con il rilascio dell’attesa patch 10.00 che ha permesso l’introduzione di un’altra serie di gustose novità per i videogiocatori. Tra queste, una delle più curiose, è quella che riguarda Neopinnacoli, trasformatasi praticamente in un insediamento tipico del selvaggio West. Luogo in cui però sia la costruzione sia la raccolta sono proibite.

Ecco il selvaggio Far West

Nella modalità ‘battaglia reale’, così come si legge nella patch note ufficiale rilasciata da Epic Games, oltre all’arrivo di un fucile di precisione automatico che permette di tenere gli avversari sotto fuoco a lunga gittata, è quella di Neopinnacoli la novità che più ha catturato l’attenzione dei fan del titolo. La nuova location si chiama ‘Città Pinnacoli’ e si propone come un vero e proprio vecchio villaggio del Far West, con tanto di tipiche strutture in legno, saloon e armi da cowboy, proprio come nei film di genere. Come detto, la particolarità della zona è che la raccolta delle risorse e la costruzione di strutture sono totalmente proibite. Entrambe sono due delle caratteristiche principali del gioco e il fatto di averle eliminate, almeno in quest’area, rende affascinanti gli scontri a fuoco che si verificano quanto ci si trova a passare da quelle parti.

Le altre novità della patch 10.00

Per quanto riguarda le altre novità introdotte, passando alla modalità ‘creativa’, ecco che arrivano 7 nuovi prefabbricati del villaggio Vichingo e 3 nuove gallerie. Nelle MAT (modalità a tempo) ci saranno a disposizione la Tenzone all'Astrostazione e il Duello Rottamatore: qui, portando i rottami all'inceneritore si potranno ricevere punti bonus per la propria squadra e più grande è il rottame, maggiori saranno i punti in palio. Infine, per la modalità ‘salva il mondo’, ecco l’arrivo di una nuova canzone dell'estate, base di un nuovo e curioso incarico settimanale. Inoltre, nell’arsenale, ci sarà la presenza di un fucile d'assalto particolarmente letale.