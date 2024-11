H12 Pro Ultra, la nuova aspirapolvere lavapavimenti di Dreame

6/8

Nella nostra prova abbiamo trovato l’aspirapolvere facile da spostare e manovrare anche perché è dotata di una struttura leggera e una comoda impugnatura. Il rullo della spazzola, tra l’altro, utilizza la potenza del motore per generare trazione in avanti durante il funzionamento per facilitare così lo spostamento.. L’acqua viene sempre erogata in quantità adeguata e si sparge in maniera uniforme sul pavimento. Pochi i lati negativi, abbiamo trovato la piegatura del manico (sia indietro per accendere la macchina, sia in avanti per spegnerla) un po’ tenace.

