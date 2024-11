FRITZ!Box 5690 Pro, arriva il modem router ultra-veloce con Wi-Fi 7

Il nuovo prodotto proposto da AVM rappresenta un avanzamento significativo per le applicazioni a banda larga: è infatti in grado di gestire perfettamente attività in tempo reale come realtà virtuale, cloud computing, streaming e gaming. Lo abbiamo messo alla prova insieme alla valvola termostatica smart FRITZ!DECT 302 (ha collaborato Eric Cervi)

Gli amanti del FRITZ!Box, il modem di AVM, lo attendevano da tempo. Arriva in Italia il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro , modello top di gamma che si caratterizza per la compatibilità sia con le connessioni in fibra ottica sia con le connessioni DSL. Insieme al nuovo modem abbiamo provato anche le nuove valvole per la gestione del riscaldamento domestico, modello FRITZ!DECT 302.

5690 Pro, le caratteristiche principali Il nuovo modem-router di casa AVM con tecnologia Wi-Fi 7 permette grazie alla nuova banda da 6 GHz di arrivare a velocità fino a 11,5 GBit/s, offrendo - ci spiegano - latenze ridotte e velocità molto performanti all’interno della rete domestica. Il dispositivo può essere affiancato al modem fornito dall’operatore per migliorare le performance della rete domestica ma può anche sostituirlo completamente (sia per connessioni DSL che in fibra ottica), se la tecnologia utilizzata dall’operatore viene supportata dal FRITZ (la maggior parte lo sono). A bordo troviamo quattro porte LAN Gigabit, (solo) una porta LAN/WAN 2,5 Gbit e una porta USB 3.1. Il nuovo 5690 Pro include anche due moduli ottici SFP per gli standard GPON e AON.

Più velocità e larghezza di banda Wi-Fi 7 significa anche una maggiore velocità all’interno della rete domestica e una migliore gestione dei tantissimi dispositivi che ormai affollano le nostre case, che spesso richiedono in contemporanea una grossa quantità di dati. Per fare un esempio, è come se da una strada statale la nostra rete domestica passasse a un’autostrada a quattro corsie con tanto di vigili in grado di fluidificare il traffico e indirizzare la maggior parte della velocità ai dispositivi che più la richiedono, dalle tv alle console, dai laptop agli speaker, dagli smartphone ai dispositivi di sicurezza e per la smart home. Questo grazie anche alla presenza della banda a 6 GHz (che si aggiunge a quelle tradizionali, 2,4 GHz e 5 GHz) con larghezza di canale fino a 320 MHz.

Il software e l'integrazione con la smart home Sempre pieno di funzionalità e super-stabile il software FRITZ!Os, che permette di gestire oltre a tutte le caratteristiche della rete anche le funzionalità per la telefonia, la VPN (è possibile infatti condividere una memoria - ad esempio un hard-disk o una pennetta - all’interno di tutta la rete locale), gli accessi ospiti, i firewall. Il software è molto semplice da utilizzare e, anche in fase di prima configurazione, aiuta l’utente a svolgere tutte le procedure. Presente anche il parental control e il controllo dell’attività dei singoli dispositivi collegati alla rete, così come numerose tecnologie - come lo standard Zigbee e a breve lo standard Matter - che permettono di controllare direttamente tanti oggetti della smart home come ad esempio lampadine, interruttori, sensori o valvole per termosifoni (e proprio di questo parleremo in seguito). La nostra prova, disponibilità e prezzi Noi siamo rimasti molto soddisfatti dalla prova del nuovo FRITZ!Box 5690 Pro: il software è estremamente completo, la connessione domestica risulta ultra-veloce e stabile. E la configurazione è semplice e immediata. Il prezzo è a nostro avviso in linea con le funzionalità offerte: 369 euro. Pro e Contro PRO: Velocità elevate e rete Wi-Fi 7

Collegamento diretto con la fibra CONTRO: Presente solo una porta LAN ultra-veloce da 2,5 Gbit

FRITZ!DECT 302