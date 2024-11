Cuffie, caricatori, accessori, cavi: tutte le novità 2024 Cellularline

4/13

Music Sound HYPE 20 - Non solo cuffie: Music Sound propone anche delle casse speaker Bluetooth potenti e in grado di diventare “le regine della festa”. Potenza di 20W, design compatto ed elegante, certificazione IPX6 per la resistenza all’acqua, integrano delle luci RGB che si accendono al ritmo di musica. Le casse - leggere e ultra-portatili, ideali per un utilizzo sia in casa sia all’aperto, magari a bordo piscina o in campeggio - garantiscono una riproduzione continua per cinque ore. Le Music Sound HYPE 20 costano 70 euro.

La cassa HYPE 20 sul sito di Music Sound