MoGo 3 Pro, da XGIMI un proiettore leggero e ultra-portatile

Il suono viene diffuso in modalità surround a 360 gradi grazie a un doppio altoparlante Harman/Kardon da 5W che supporta il Dolby Audio. MoGo 3 Pro può essere anche usato come speaker Bluetooth: ha infatti una modalità luce ambientale che crea un’atmosfera in grado di evolversi a ritmo di musica. Anche in questo caso possiamo confermare che l’audio è di ottima qualità, in grado di raggiungere volumi molto alti (utile ad esempio durante l’utilizzo all’aperto), con bassi profondi nonostante le dimensioni ridotte del prodotto.

