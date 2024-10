Apple presenta il nuovo iPad mini: caratteristiche e prezzi

Il più piccolo degli iPad si rifà il look: presentato il nuovo tablet ultra-portatile che si caratterizza per un display da 8,3 pollici, quattro colorazioni e un chip pensato per le attività più impegnative

Era nell’aria da alcuni mesi e oggi Apple ha presentato il nuovo iPad mini caratterizzato dal nuovo chip A17 Pro, un display Liquid Retina da 8,3 pollici e disponibile a partire dalla prossima settimana nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale.

Un nuovo chip per i processi più impegnativi

Il nuovo iPad ultra-portatile segna, spiegano da Apple, un enorme passo in avanti rispetto ai modelli precedenti in termini di prestazioni ed efficienza per le attività più impegnative, grazie alla velocità superiore di CPU e GPU, al Neural Engine due volte più rapido rispetto alla generazione precedente e al supporto - quando arriverà in Italia, si vocifera nel corso del 2025 - dell’intelligenza artificiale di Apple Intelligence.

Le caratteristiche principali

A bordo del nuovo iPad mini troviamo una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo che supporta lo Smart HDR 4 e utilizza l’apprendimento automatico per rilevare e scansionare i documenti. Lato connettività, il nuovo iPad mini è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E (non 7, peccato) ed è disponibile nelle versioni solo Wi-Fi oppure Wi-Fi+Cellular con 5G: da notare che sparisce compatibilità della SIM card fisica a favore della eSIM. Sempre a livello di connettività, la porta USB-C si annuncia fino a due volte più rapida rispetto alla generazione precedente, con velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps. Infine, presente la compatibilità con la matita “magica” di Apple, la Pencil Pro (da acquistare a parte).

Disponibilità e prezzi

Il nuovo iPad mini - garantiscono da Apple - ha una batteria che dura un giorno intero ed è preordinabile da oggi a un prezzo di partenza di 609 euro, con spazio di archiviazione da 128, 256 o 512 gigabyte.