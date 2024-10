Osmo Action 5 Pro, è arrivata la nuova action cam di DJI

1/8

Osmo Action 5 Pro è la nuova action cam di DJI che integra ben due display, uno posteriore e uno anteriore, con un sensore da 1/1,3” di ultima generazione, un chip a 4 nanometri e una batteria di grande capacità, insieme a funzioni come tracciamento e centratura del soggetto. Una fotocamera che arriva a girare alla qualità 4K 120fps in grado - spiegano da DJI - di catturare ogni avventura in città, al mare, in montagna, sulla neve, sulla moto, in mountain bike, sott’acqua, solo per fare alcuni esempi.

GUARDA LA RECENSIONE VIDEO DI DJI OSMO ACTION 5 PRO DI SKY TG24