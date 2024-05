DJI Power 1000, la stazione di energia portatile per tutti i device

L'idea di una batteria portatile è nata sicuramente dalla necessità di fornire uno strumento di ricarica per i professionisti dei droni, soprattutto quando si è lontani da fonti energetiche. Ma DJI Power 1000 va bene per tutto. Si può collegare un pc, uno smartphone, un elettrodomestico, un attrezzo da lavoro o una bici elettrica. Ha una capacità di 1024 Wh, pesa 13 kg e può fornire una potenza di uscita massima di 2.200 W. Può essere ricaricata completamente in soli 70 minuti, per raggiungere invece l'80% bastano 50 minuti. Si può caricare da una presa di corrente, utilizzando il pannello solare, da acquistare a parte ma anche dalla presa di un'auto o USB-C. Tante le prese disponibili: da 230 volt, varie USB, c'è anche un'uscita speciale DSC per la ricarica rapida dei droni DJI.

Batteria super potente

Con la capacità della batteria si potrebbe ricaricare uno smartphone per ben 57 volte. Bisogna fare attenzione però a non superare la potenza dei 2.000 W. Nel nostro stress test, attaccando pentola a pressione e friggitrice ad aria la batteria non ha retto e si è spenta. In generale è un ottimo prodotto, utile in campeggio o nelle uscite, forse un po' pesante da portare a mano, ma con un carrellino si trasporta facilmente. E poi l'uso del pannello solare è comodo se vogliamo tenere in carica la batteria. Anche in caso di assenza di corrente può essere di grande aiuto. Non ha un'app dedicata, quindi non si possono monitorare a distanza ricarica e consumi. Il costo è di poco superiore ai 1.000 euro.