Toyota Hilux 2025, il test drive del pick-up in Cappadocia. Foto

L'evoluzione del pick-up del marchio giapponese è disponibile ora anche in una versione elettrificata, senza perdere il suo dna: tecnologia 48 V che supporta il motore turbodiesel 2.8, 204 CV e 500 Nm di coppia. L'abbiamo provata sulle strade turche dove ci ha mostrato tutte le sue doti, con twist e saliscendi, inerpicandosi tra i Camini delle Fate con una facilità disarmante

Un nuovo capitolo di una storia leggendaria. Toyota Hilux si affaccia al 2025 con una serie di novità che arricchiscono una tradizione di oltre 55 anni, con il pick-up del marchio giapponese che ora vanta una nuova motorizzazione elettrificata e una aggiornamento importante per la sua declinazione più sportiva grazie alla versione GR Sport II. Elettrico in gamma Il nuovo Hilux introduce il primo propulsore elettrificato in gamma, con la tecnologia 48 V che supporta il motore turbodiesel 2.8 a 16 valvole. La potenza è di 204 CV e 500 Nm di coppia e all’unità termica si aggiunge un moto-generatore, una batteria ibrida agli ioni di litio da 48V e un convertitore DC-DC. Questo sistema offre benefici sia su strada, con maggiore fluidità in accelerazione e decelerazione oltre che la frenata rigenerativa, mentre in fuoristrada supporta il propulsore termico per superare qualsiasi ostacolo senza stressare troppo l’unità termica. In generale poi c’è anche un sensibile risparmio dal punto di vista dei consumi di carburante.

Carico e ingombri Hilux MY2025 rimane un veicolo imponente e pronto a tutto. Con i suoi 5,32 metri di lunghezza offre versatilità a 360° grazie ad un piano di carico di 1,5 m che può sopportare fino a 1.000 kg e capacità di traino di 3.500 kg. A questi numeri si aggiungono quelli per il fuoristrada, con un'altezza dal suolo i 310 mm e un angolo di attacco e di uscita rispettivamente di 29 e 26 gradi. La versione GR Sport II Per la versione GR Sport II poi ci sono alcuni dettagli specifici di design, come i badge distintivi, la griglia con il lettering Toyota, le prese d'aria dedicate, le molle elicoidali rosse e le sospensioni monotubo colorate, in nero all'anteriore e rosso al posteriore, insieme ai parafanghi neri. I cerchi sono da 17'' con pinze freno rosse mentre le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere sono neri. Maggiorate poi anche le carreggiate, di 135 mm all'anteriore e 155 mm al posteriore. Anche l'altezza da terra cambia, arrivando a 323 mm. In abitacolo troviamo sedili sportivi, colorazioni a contrasto per alcuni dettagli e i loghi GR Sport sui poggiatesta dei sedili. Modalità di guida Sul rinnovato pick-up del marchio giapponese debutta anche il Multi-Terrain Select con sei impostazioni: Sand, Mud, Rock, Dirt, Deep Snow e Auto. Ognuna di questa consente di adattare le capacità di trazione al percorso sul quale si sta procedendo, con la modalità Auto che gestisce la motricità senza che il guidatore debba cambiare la modalità in base alla strada e alle condizioni di guida.