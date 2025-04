Auto, saloni e fiere 2025: calendario eventi in Italia e nel mondo

Introduzione

Un ricco calendario di eventi automotive in tutto il mondo nel 2025. Saloni auto con le novità e le auto del futuro e manifestazioni per gli amanti delle 4 ruote e della tecnologia applicata alla mobilità. Dagli Stati Uniti con Las Vegas e Los Angeles e fino al Giappone con il Tokyo Auto Salon, il mitico Goodwood Festival of Speed in Inghilterra e anche in Italia con il Milano Monza Motor Show e la Mille Miglia. Ecco gli appuntamenti che ci attendono nel 2025.