Toyota leader mondiale delle vendite nel 2024: la spinta delle ibride

Per il quinto anno consecutivo, il gruppo Toyota ha mantenuto il primato nelle vendite globali, con 10,82 milioni di veicoli venduti, nonostante un calo del 3,7% rispetto all’anno precedente. Le vendite sono aumentate in Nord America ed Europa, ma sono diminuite in Cina. I veicoli ibridi hanno registrato un incremento del 21,1%

Il gruppo Toyota si conferma il maggiore costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi di vendita. Nel 2024, la casa automobilistica nipponica ha continuato a mantenere il suo primato globale per il quinto anno consecutivo, grazie soprattutto alla forte domanda di veicoli ibridi in Europa e nel Nord America che è riuscita a compensare la frenata delle vendite in Cina.

Toyota davanti a Volkswagen



Il gruppo Toyota, che comprende il produttore di miniveicoli Daihatsu e il produttore di camion Hino Motors, ha venduto 10,82 milioni di unità nel 2024, con un calo del 3,7% rispetto all'anno precedente, davanti alla tedesca Volkswagen, che ha invece immatricolato 9,03 milioni di auto nel corso dell'anno.



Buone performance in Nord America ed Europa, in calo in Italia e Cina



A livello nazionale, dove ha pesato lo scandalo sulla certificazione dei veicoli e la breve interruzione della produzione di alcuni modelli, le vendite di Toyota sono diminuite del 13,8%, raggiungendo 1,44 milioni di unità. In Nord America, invece, la domanda è aumentata del 4,3%, con 2,73 milioni di unità vendute, mentre in Europa si è registrato un incremento del 3,6%, raggiungendo 1,17 milioni di veicoli. La concorrenza sui prezzi in Cina ha avuto un impatto negativo, con una diminuzione delle vendite del 6,9%, pari a 1,78 milioni di veicoli.



La spinta delle ibride



Toyota ha fornito anche un quadro della suddivisione delle vendite per tipologia di alimentazione. Nello specifico, le vendite globali dei veicoli ibridi sono aumentate del 21,1% nel 2024, raggiungendo quota 4,14 milioni. A trainare il mercato sono ancora una volta Europa e Nord America, in un contesto di revisione generale delle strategie sulle vetture elettriche (Ev) su scala mondiale. Queste ultime hanno visto un rialzo del 34,5%, ma con volumi più contenuti pari a 39.892 unità. La produzione globale del gruppo è scesa del 7,8% a 10,62 milioni di veicoli, mentre quella di Toyota come marchio singolo è calata del 5,1% a 9,52 milioni di auto. La casa automobilistica ha avvertito che ha interrotto la produzione di alcuni popolari modelli, come la Yaris Cross, a seguito dello scandalo emerso a metà 2024 durante il quale ha ammesso di non aver rispettato pienamente gli standard governativi sui test dei veicoli.



