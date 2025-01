Auto aziendali, aumentano tasse per mezzi a benzina, a diesel e ibride

Introduzione

È ancora polemica per le novità che il governo Meloni ha inserito nella Legge di Bilancio sulla tassazione delle auto aziendali, quelle che i dipendenti possono utilizzare per uso promiscuo (e quindi anche nella vita di tutti i giorni, per motivi diversi esterni al lavoro).

La Manovra è intervenuta con una riforma del sistema vigente: se prima il valore dei veicoli a scopo fiscale veniva calcolato sulla base delle emissioni, adesso si guarda al tipo di mezzo. Quelli più ecologi vengono tassati meno, quelli più inquinanti di più. Ecco tutto quello che c’è da sapere