Introduzione

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il limite di esenzione fiscale dei fringe benefit già attivo, cioè 1.000 euro per i lavoratori dipendenti e 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Vengono inseriti però anche importi maggiorati per i neoassunti che accettano di trasferirsi ad oltre 100 chilometri da casa: nello specifico il limite di non tassabilità è aumentato a 5.000 euro. La soglia viene innalzata per due anni dalla data di assunzione a patto che il lavoratore abbia un reddito fino a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente all’assunzione. Gli importi relativi all’anno in corso devono essere pagati entro la scadenza del 12 gennaio 2025