Smart Lock Pro, da Nuki una nuova serratura smart retrofit

Il nuovo prodotto dell’azienda specializzata in serrature intelligenti permette di evitare di sostituire il cilindro e quindi è in grado di adattarsi alla maggior parte delle porte. Da Nuki arriva anche un altro modello più economico, il Go. Ecco tutti i dettagli

Nuki , una delle aziende leader nel campo delle serrature intelligenti, festeggia il suo decimo anniversario presentando due nuovi prodotti: Smart Lock Pro e Smart Lock Go , ampliando dunque il panorama dei modelli a disposizione di chi vuole rendere più “smart” la propria porta, soprattutto chi non vuole o non può sostituire il cilindro.

Smart Lock Pro

La differenza principale tra Smart Lock Ultra (di cui ci eravamo occupati alcuni mesi fa) e Smart Lock Pro, spiegano da Nuki, sta nel fatto che il nuovo modello (il Pro, appunto) non richiede un cilindro di ricambio. Inoltre, la lunghezza del nuovo modello è di soli 12 millimetri superiore a quella del modello Ultra: una decisione che si è resa necessaria per adattarsi a una più ampia varietà di chiavi all’interno della serratura elettronica. Smart Lock Pro si annuncia potente come la versione Ultra, grazie al nuovo motore brushless ed è più veloce rispetto alle precedenti generazioni di Nuki. Una volta installata (è possibile farlo da soli seguendo le istruzioni) si può scegliere tra tre velocità di sblocco: “Insane” (sblocco o bloccaggio in meno di un secondo e mezzo), “Standard” (in due secondi), “Gentle” (che riduce il rumore riducendo la velocità di sblocco e blocco). La nuova serratura è caratterizzata dal cerchio LED Nuki, da un anello di base in bianco o in nero e da una finitura in acciaio inossidabile. L’alimentazione avviene tramite batteria al litio: una ricarica completa in due ore garantisce mesi di alimentazione. Per ricaricarle, in dotazione troviamo un cavo magnetico di due metri. Come sempre incluse troviamo tutte le caratteristiche delle serrature Nuki, dunque la possibiltà di bloccaggio e sbloccaggio anche da remoto attraverso l’app, la possibilità di creare chiavi digitali a tempo o anche quella di impostare aperture e chiusure a un orario predeterminato. Sul sito è presente un piccolo test che permette di verificare la compatibilità della serratura installata nella propria casa. Il prezzo è di 269 euro.

Smart Lock Go

L’altra novità di casa Nuki si chiama Smart Lock Go: si tratta di un prodotto più economico, entry level, che offre tutte le funzioni Nuki collaudate dalle generazioni precedenti combinate con un nuovo pacchetto tecnologico (con un design senza acciaio inossidabile). Presenti anche in questo caso tutte le caratteristiche hi-tech degli altri modelli, come ad esempio i protocolli Wi-Fi, Bluetooth e Matter via Thread per comunicare. La Smart Lock Go funziona a batterie alcaline. Il prezzo è molto competitivo: 149 euro.