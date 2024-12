Smart Lock Ultra è la prima serratura completamente sostituiva di Nuki. Fino ad ora, infatti, la serratura smart si poteva applicare all’hardware già esistente all’interno della porta, continuando così a utilizzare le chiavi tradizionali (qui il nostro articolo su Nuki Smart Lock). La nuova Smart Lock Ultra invece prevede la sostituzione completa del cilindro e delle chiavi (ne vengono tra l’altro fornite solo tre, per una famiglia sono un po’ poche). Si tratta di una scelta che per molti potrebbe non essere così immediata e “fai-da-te”, perché nonostante Nuki spieghi in maniera approfondita come effettuare la sostituzione, bisogna andare ad agire direttamente sulla serratura (e a quel punto è forse meglio chiamare un tecnico).