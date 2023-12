Smart Lock, si aggiorna la serratura smart di Nuki

Nuki Smart Lock nasce con l’intento di rendere la serratura della porta di casa smart, intelligente dunque, e controllabile da app e assistenti vocali. Recentemente è stato presentato il nuovo modello, che si contraddistingue per la compatibilità con il nuovo standard Matter per la smart home e una durata della batteria migliorata.

L’installazione e il funzionamento

Installare Nuki Smart Lock è abbastanza semplice grazie alle istruzioni incluse nella confezione. Diciamo però subito che il prodotto non è adatto a tutti i tipi di porta. Per funzionare la porta deve potersi aprire con un pomello o una chiave ma, soprattutto, è bene che la serratura possa aprirsi dall’esterno quando all’interno è già inserita la chiave (cosa che nelle porte blindate che in utilizziamo in Italia non è poi così scontata). Smart Lock si installa nella parte interna sopra la serratura della porta con la chiave inserita. Questo permette al motorino di Smart Lock di aprire o chiudere la serratura.

Le funzionalità

L’apertura e la chiusura si possono gestire tramite app o anche premendo il pulsante fisico presente su Smart Lock. Tra le funzionalità innovative segnaliamo Auto Unlock, che riconosce automaticamente lo smartphone quando lo abbiamo in tasca e sblocca la porta (funzione che ovviamente si può disabilitare - ma è utile quando torniamo e abbiamo le mani occupate). C’è poi un registro delle attività dove consultare tutte le aperture e le chiusure, è possibile assegnare chiavi virtuali (ad esempio alla baby sitter, al giardiniere, all’addetto alle pulizie) che funzionano solo in determinati giorni e in determinati orari, semplici da eliminare. E poi è presente anche l’app per Apple Watch e gli smartwatch Wear OS. Nuki Smart Lock si integra con tutti i principali ecosistemi della smart home, da Google Home a Apple Home, da Alexa a SmartThings, ed è compatibile con Matter, il nuovo standard universale per la casa intelligente.