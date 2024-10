Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite, la prova

6/10

Come abbiamo già messo in evidenza per altri pc con lo stesso processore, questi sono basati sull'architettura arm. Un’architettura diversa da quella tradizionale x86 - stiamo semplificando - che fa girare in maniera perfetta e ultra-veloce le applicazioni progettate in modo nativo (ce ne sono tantissime, comprese le più utilizzate), mentre quelle non native vengono emulate. Nelle nostre prove abbiamo trovato reattiva e veloce l’elaborazione video mentre i programmi emulati girano in maniera “normale”, come su un pc di fascia media.

