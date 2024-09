Samsung, ecco il Galaxy Ring e tante altre novità

Arriva anche in Italia il Galaxy Ring, l'anello smart che permette il monitoraggio della salute e non solo. Ma Samsung non si ferma ed ecco S24 FE, la nuova generazione di smartphone Fan Edition, e i Galaxy Tab S10 Plus e Ultra dotati di funzioni con intelligenza artificiale

Oltre alle classiche funzioni di monitoraggio, in Galaxy Ring è presente la funzione Sleep Score, che grazie all'intelligenza artificale studia la condizione fisica giorno per giorno fornendo consigli su come impostare la giornata. Ad esempio il Ring potrebbe dirci che oggi è meglio stare a casa e recuperare anziché andare in palestra.

Galaxy Ring racchiude il meglio della tecnologia Samsung in un dispositivo elegante e confortevole. È leggero, pesa solo tra 2,3 e 3,0 grammi in base alla taglia. Resistente all’acqua (10ATM) con una finitura in titanio di grado 5 per una lunga durata. Tre le varianti di colore: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. La batteria a lunga durata garantisce fino a sette giorni di utilizzo con una singola carica e la custodia ne velocizza la ricarica. Il costo è di 449 euro.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra

Nello schieramento Samsung non possono mancare due nuovi tablet. Stiamo parlando dei Galaxy Tab S10 Plus e Ultra. Sono pensati e realizzati specificamente per l'intelligenza artificiale. Il comparto hardware top di gamma include un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 e 12,4 pollici, la tela ideale per la S Pen, inclusa in entrambi i modelli. Galaxy Tab S10 Ultra offre prestazioni migliorate con un aumento del 18% della CPU, del 28% della GPU e del 14% della NPU rispetto a Galaxy Tab S9 Ultra. Galaxy Tab S10+ vanta prestazioni migliorate rispetto al Galaxy Tab S9+, con un aumento del 16% della CPU, del 27% della GPU e del 13% della NPU.

Galaxy Tab S10 Ultra ha un display da 14,6 pollici e Galaxy Tab S10+ da 12,4 pollici. Sono entrambi dotati della tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che offre un'esperienza visiva vivida anche durante l’uso all’aperto. Grazie alla tecnologia antiriflesso, ogni dettaglio rimane nitido da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luce, riducendo al minimo i riflessi. Il sistema audio a quattro altoparlanti della serie è ulteriormente migliorato dalla tecnologia Dialogue Boost basata sull'intelligenza artificiale, che amplifica le voci rispetto ai rumori di fondo per un audio cristallino. Pensati per l'utilizzo in movimento, i nuovi Galaxy Tab S10 garantiscono una resistenza a urti e graffi grazie alla certificazione IP68 e alla scocca rinforzata in Armor Aluminum. Per il Galaxy Tab S10 Ultra il prezzo parte da 1.369 euro, mentre la versione Galaxy Tab S10+ è acquistabile a parire da 1.149 euro.