Prodotti per bambini e tecnologia, viaggio nei laboratori CYBEX

L’azienda ci ha aperto le porte del quartier generale di Bayreuth, in Germania, dove vengono studiati e anche testati i prodotti poi messi in vendita. Tra le idee più innovative, un seggiolino con airbag integrale integrato e dei passeggini con funzione di dondolio automatica che aiutano i genitori nelle salite e nelle discese

Passeggini che cullano da soli il bambino o che aiutano i genitori nelle salite, un po’ come farebbe una bicicletta elettrica, e seggiolini auto innovativi e più sicuri grazie alla presenza dell’airbag. Chi l’ha detto che il settore degli accessori per bambini non possa essere tecnologico e innovativo? CYBEX, azienda fondata nel 2005, ci ha aperto le porte del suo quartier generale di Bayreuth, in Germania, dove nasce il principio DSF, “ovvero - spiega a Sky TG24 il Ceo Johannes Schlamminger - la combinazione di sicurezza, design e funzionalità per rendere più semplice la vita dei genitori”. CYBEX, ci raccontano, è nata specializzandosi in prodotti per la sicurezza dei più piccoli in auto; dopodiché è entrata nel mercato dei passeggini per poi sviluppare tanti altri accessori come seggioloni o marsupi. In Italia oltre alla filiale di Verona è presente con degli uffici a Milano dove si lavora su creatività e strategia. Ma quali sono le proposte più tecnologiche e innovative del brand?

I seggiolini Anoris T2 i-Size

Il seggiolino per auto con airbag Partiamo dai seggiolini per auto. Tra i prodotti più riusciti di CYBEX c’è certamente Anoris, seggiolino lanciato nel 2021 e arrivato alla seconda versione, la T2 i-Size. Si tratta del primo seggiolino per auto per bambini con airbag integrale integrato, premiato come vincitore ai test ADAC e frutto di dieci anni di lavoro. Il cuscino di sicurezza airbag, ci spiegano, è in grado di ridurre la tensione sul collo di circa il 40 per cento e distribuisce la forza in avanti in caso di incidente. Si gonfia in pochi secondi in caso di necessità e tramite alcuni sensori è in grado di “prevedere” l’incidente (e anche la gravità dell’incidente) gonfiandosi al momento più giusto e creando una forma a “C” intorno al cuscino di protezione. I seggiolini Anoris hanno anche un poggiatesta brevettato reclinabile che impedisce alla testa del bambino di cadere e evita che durante gli incidenti si creino lesioni alla testa e al collo. “Nessuno acquisterebbe un’automobile senza airbag al giorno d’oggi”, spiega orgoglioso il Ceo. Per la serie: perché allora dovremmo acquistare un seggiolino per auto senza airbag?

Il Crash test Centre

Il centro per i crash test Per studiare ancora meglio l’effetto degli incidenti sui più piccoli e migliorare i propri sistemi di protezione CYBEX ha anche costruito, sempre a Bayreuth, un proprio centro di 800 mq dove vengono effettuati centinaia di crash test ogni anno: “Abbiamo deciso di investire su un Crash Test Centre per garantire che i prodotti, in particolare nell’ambito dei passeggini auto, siano ogni giorno più sicuri. Ideiamo i prodotti in maniera digitale e simuliamo come performano nei crash test, ma li testiamo poi anche fisicamente”, spiega il Ceo. I test vengono effettuati su manichini di diverse stature equipaggiati con sensori in grado anche di indicare il tipo di lesioni. E a proposito di tecnologia c’è un altro prodotto interessante, il dispositivo antiabbandono Sensorsafe: oltre ad avvisare tramite smartphone i genitori che il bambino è rimasto da solo in auto, li avvisa anche se la temperatura dell’auto è troppo calda o troppo fredda, se è necessaria una pausa e anche se il bambino è riuscito a sganciarsi da solo la cintura.

L’innovazione entra anche nel mondo dei passeggini