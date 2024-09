Harry Potter: Campioni di Quidditch arriva in console

In questo sport due squadre si sfidano per ottenere più punti possibili. Si fa "goal" lanciando attraverso gli anelli una sorta di palla chiamata Pluffa o catturando il Boccino d’Oro.

Il gioco più amato dai maghi approda in console. Come sanno tutti gli appassionati di Harry Potter, il Quidditch è il gioco inventato dalla scrittrice Rowling nella sua opera.

A tutto Quidditch

Ogni formazione ha un cercatore, un portiere, un battitore e tre cacciatori. A seconda della modalità di gioco scelta ogni player impersonerà i vari ruoli. Molto importante a nostro avviso imparare bene le regole con il tutorial iniziale. Poi una volta presa la mano il divertimento è assicurato. Durante il gioco, abbastanza fluido e coinvolgente, non sono richieste microtransazioni, ma il titolo richiede una connessione internet costante.

I giocatori possono immergersi nell'entusiasmante mondo del Quidditch in solitaria o in partite online, sia in modalità cooperativa insieme agli amici, sia sfidando altri giocatori. Dal menu si può creare il proprio campione personalizzato o sceglierne uno da una formazione stellare di personaggi come Harry Potter o altri volti celebri della saga.

Entro Natale su tutte le piattaforme

Harry Potter: Campioni di Quidditch è Sviluppato da Unbroken Studios ed è distribuito da Warner Bros. Harry Potter: Campioni di Quidditch è ora disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) al prezzo di 29,99 €.

L'edizione Deluxe, in vendita al prezzo di 39,99 €, include il gioco base, i pacchetti delle Case di Serpeverde, Tassorosso, Corvonero e Grifondoro e 2.000 pezzi d'oro da spendere nel gioco.

L'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X e Xbox One dall'8 novembre 2024. L'edizione per Nintendo Switch™ sarà distribuita nelle festività natalizie di quest'anno.