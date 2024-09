Philips Hue presenta la nuova HDMI sync box 8K

Gli appassionati di illuminazione smart Philips Hue conoscono bene Sync Box, la “scatoletta” che si interfaccia tra il televisore e gli apparecchi che sfruttano la porta HDMI come console, dispositivi di streaming o decoder e permette di sincronizzare la luce con il video mostrato in tv. Adesso Signify ha presentato la nuova generazione: stiamo parlando di Philips Hue Play HDMI sync box 8K.

Tutte le novità

La nuova versione della sync box, in linea con le recenti tecnologie HDMI 2.1 (utilizzate ad esempio da PS5 e Xbox One), supporta risoluzione fino a 8K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Dunque un modello che consente di sfruttare le più recenti funzioni sincronizzando e trasmettendo contenuti di altissima qualità a frequenze di aggiornamento e risoluzioni ultraveloci, tra cui - ci spiegano - 8K a 60 Hz per i contenuti video e 4K a 120 Hz per i giochi su console. La nuova sync box permette dunque da un lato di immergersi ancora di più nei film, nei documentari, nelle partite o nei videogame in modo tale che le luci seguano in maniera super-precisa il video; dall’altra - facendo “da tramite” tra i vari apparecchi e la tv - garantisce sempre la massima qualità di trasmissione dati.

Compatibile fino a 10 luci

La nuova Hue Play HDMI sync box 8K si annuncia molto semplice da installare ed è in grado di sincronizzare fino a 10 luci Philips Hue. Come sempre è possibile controllare la luminosità e l’intensità direttamente dall’app di Hue. Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify, ha parlato di “un cambiamento significativo nel mondo dell’intrattenimento domestico”. Il prezzo di listino è di 349,90 euro.