V40 5G: vivo torna in grande stile con foto e batteria top

3/7

Ottimo il comparto batteria da ben 5.500 mAh: nelle nostre prove abbiamo utilizzato il telefono in maniera “normale” per quasi due giorni, in maniera “intensa” per una giornata intera. Presente anche la ricarica ultra-rapida FlashCharge di vivo da 80W ma il caricatore veloce non è presente nella confezione. Da segnalare la presenza di doppi altoparlanti, della compatibilità con le eSIM, dello standard IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Sistema operativo Funtouch OS 14 basato su Android 14: nelle nostre prove l’abbiamo trovato veloce e scattante.

GUARDA ANCHE - DJI Neo, il drone alla portata di tutti