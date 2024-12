Dyson Airstrait Edizione limitata Stawberry Bronze, la recensione

2/11

Più impostazioni di calore. Per un effetto top si possono asciugare prima le radici con il phon, chiudendo l'Airstrait e usandolo come asciugacapelli. A radici sufficientemente asciutte, basta sezionare i capelli in tre e poi impostare il calore. In modalità "Wet", è possibile scegliere tra tre impostazioni di calore: 80°C, 110°C e 140°C. In modalità "Dry", si può scegliere tra 120°C o 140°C o "boost" per una temperatura superiore.