Due apparecchi (un trasmettitore e un ricevitore) permettono di avere la linea internet super-veloce anche molto lontano dal modem di casa grazie a una tecnologia che sfrutta la rete elettrica esistente in casa per trasferire dati. Con il nuovo prodotto, assicurano dalla tedesca AVM, si raggiungono velocità maggiori del 60-80 per cento rispetto agli apparecchi tradizionali. L’abbiamo provato all’interno di una grande abitazione per risolvere problemi di copertura

(di Daniele Semeraro)