Ubisoft, ritorna Prince of Persia con The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown è il nuovo capitolo della saga sviluppato da Ubisoft. Si erano perse le tracce da ben 15 anni e adesso torna in grande spolvero. Noi lo abbiamo provato su Nintendo Switch

La storia è ambientata in una mitologica Persia dove Sargon grazie a combattimenti acrobatici, poteri temporali e abilità speciali dovrà sconfiggere creature mitologiche e nemici corrotti dal tempo. Due le armi a disposizione scimitarra e arco magico. Si tratta di un gioco che va bene per tutti soprattutto, se si sceglie la sezione platform dove le parti più impegnative possono essere saltate.

Prince of Persia scorre molto bene, classica visuale a scorrimento con grafica 2.5D.

In The Lost Crown, Sargon dovrà risolvere puzzle. E quando tornerà indietro scoprirà che la strada non è più invalicabile. Non mancano le trappole disseminate durante il percorso. Il gioco comunque è abbastanza divertente e dinamico.

Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC.