Tutto sui nuovi Apple Watch (Series 9 e Ultra 2) e sulle AirPods Pro

9/15

Su Apple Watch Series 9 arriva il nuovo cinturino Sport Loop, realizzato quasi interamente in un tessuto filato riciclato e venduto in cinque colori (possiamo confermare che è molto comodo). Non è tutto: così come già avvenuto per gli accessori per iPhone, Apple ha presentato anche i nuovi cinturini realizzati in FineWoven, materiale più ecologico della pelle che offre una sensazione morbida simile alla pelle scamosciata. Su Apple Watch Ultra 2, invece, ci sono i nuovi cinturini Trail Loop realizzati in trama di nylon, anche essi carbon neutral e comodi

