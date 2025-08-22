Mercedes e Bmw, ipotesi alleanza: la trattativa per i motori dal 2027

La notizia, ancora non confermata in via ufficiale, ha iniziato a diffondersi in Germania ed è stata riportata dalla rivista tedesca "Manager Magazin". Secondo quelle che sono ancora delle indiscrezioni, dovrebbe essere Mercedes-Benz a comprare i propulsori della concorrenza a partire dal 2027, mentre a seguire l'inedita collaborazione potrebbe riguardare anche allargarsi

Una possibile svolta epocale nel mondo dei motori. Mercedes-Benz sarebbe in trattativa con il gruppo Bmw, suo competitor, con l'intento di formare un'alleanza pensata per condivisione di motori a benzina. La notizia, ancora non confermata in via ufficiale, ha iniziato a diffondersi in Germania ed è stata riportata dalla rivista tedesca " Manager Magazin ". Secondo quelle che sono ancora delle indiscrezioni, dovrebbe essere Mercedes-Benz a comprare i propulsori della concorrenza a partire dal 2027, mentre a seguire l'inedita collaborazione potrebbe riguardare anche altri ambiti.

Incontri e possibili accordi

L'idea, sempre secondo informazioni non ufficiale, sarebbe partita da Ola Kallenius, ceo di Mercedes-Benz. Obiettivo principale quello di diminuire gli ingenti costi legati allo sviluppo dei propulsori, specie considerando le regole anti inquinamento sempre più rigide che l’Unione Europea sta mettendo in atto. Secondo le ipotesi, i nuovi motori dovrebbero essere utilizzati per le Mercedes con propulsione ibrida plug-in oppure ancora per quelle con motore a combustione interna che funziona come un generatore di corrente per ricaricare la batteria di un veicolo elettrico. La testata tedesca che ha lanciato la notizia sostiene che i manager dei due colossi automobilistici avrebbero già avuto diversi colloqui in merito a questa possibile alleanza e che addirittura sia lecito ipotizzare che i dettagli dell’accordo siano quasi pronti per essere firmati. Dove verrebbero costruiti i nuovi propulsori? Rimanendo sul campo delle indiscrezioni emersi, potrebbe succedere nello stabilimento della Bmw di Steyr, in Austria.