Elettriche economiche, il marketplace cinese per comprare da casa

“China EV Marketplace annuncia la vendita door-to-door dalla Cina all'Europa, semplificando le importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) con omologazione UE completa”. Lo riporta, tra gli altri, “ The EV Report ”, piattaforma digitale dedicata al settore globale dei veicoli elettrici sottolineando come, ad oggi, le vendite di settore siano cresciute “del 66% a livello globale, trainate dalla domanda europea di veicoli ibridi plug-in anche a fronte delle sfide tariffarie”.

La possibilità per i clienti europei

Dunque, una piccola “rivoluzione” sta per cominciare per i clienti europei, anche considerando che China EV Marketplace rappresenta una tra le principali piattaforme di e-commerce specializzata in vetture a zero e basse emissioni prodotte in Cina. In assoluto per la prima volta, infatti, si potrà comprare un’auto elettrica o ibrida plug-in direttamente dalla Cina e riceverla a casa direttamente omologata ed immatricolata, senza farsi carico delle questioni burocratiche legate allo sdoganamento e al ritiro al porto. Il Chief Operating Officer dell’azienda, Jakub Gerls, ha sottolineato che “con questo servizio si elimina la consueta giungla di pratiche e ostacoli tipici delle importazioni dirette”. Per Gersl, si tratta di una novità importante: “Per la prima volta gli europei possono ordinare un’auto elettrica o ibrida plug-in direttamente dalla Cina e riceverla a casa propria, senza le complicazioni tipiche dell’importazione internazionale”, ha confermato. Con il nuovo servizio, in sostanza, il consumatore europeo potrà acquistare un’auto cinese bypassando i passaggi tradizionali, ricevendo un veicolo già pronto per la circolazione. Possibilità che semplifica l’accesso a veicoli considerati competitivi per prezzo e tecnologia, ma che potrebbe anche alimentare le tensioni tra Bruxelles e Pechino sul fronte dei dazi e della concorrenza nel settore.

Circa 7mila veicoli venduti nel 2025

La stessa piattaforma ha venduto circa 7mila veicoli nel primo semestre di quest’anno, con una crescita del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In generale la gran parte delle auto che rientrano in queste vendite appartiene al comparto dei Plug-in Hybrid Electric Vehicle, non soggette ai dazi aggiuntivi fino al 35% imposti dall’Unione Europea su questa tipologia di auto. Ad ingolosire sono anche, e soprattutto, i prezzi. Come segnala “AutoMoto.it”, una Xiaomi SU7 si può trovare a 28.900 euro, una BYD Dolphin Surf a circa 9.400 euro, una Tesla Model 3 a circa 30.400 euro e una Volkswagen ID.4 a circa 25.600 euro. Tutte cifre che consentono di risparmiare rispetto ai listini europei.

Come funziona per l'Italia e per l'Europa

Secondo le informazioni presenti nel sito, si pososno spedire i veicoli elettrici anche verso l’Unione Europea. Quando l’auto acquistata arriva in un porto dell'UE, l’azienda può gestire la consegna in tutta Europa, occupandosi anche delle pratiche doganali e dei pagamenti di eventuali dazi e tasse. In seguito si può ottenere l’omologazione europea del veicolo necessaria per la circolazione. L’auto può essere ritirata direttamente presso il centro di consegna a Praga (CZ) o, con un piccolo supplemento, essere recapitata direttamente a domicilio in qualsiasi Paese europeo. Per i veicoli PHEV, è previsto un sovrapprezzo di circa 400 dollari per i test di emissione CO₂.