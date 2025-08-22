Elettriche economiche, il marketplace cinese per comprare da casa a prezzi contenutiMotori
Il Chief Operating Officer di China EV Marketplace, Jakub Gerls, ha sottolineato che “con questo servizio si elimina la consueta giungla di pratiche e ostacoli tipici delle importazioni dirette”. E ha aggiunto: “Per la prima volta gli europei possono ordinare un’auto elettrica o ibrida plug-in direttamente dalla Cina e riceverla a casa propria, senza le complicazioni tipiche dell’importazione internazionale”
“China EV Marketplace annuncia la vendita door-to-door dalla Cina all'Europa, semplificando le importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) con omologazione UE completa”. Lo riporta, tra gli altri, “The EV Report”, piattaforma digitale dedicata al settore globale dei veicoli elettrici sottolineando come, ad oggi, le vendite di settore siano cresciute “del 66% a livello globale, trainate dalla domanda europea di veicoli ibridi plug-in anche a fronte delle sfide tariffarie”.
La possibilità per i clienti europei
Dunque, una piccola “rivoluzione” sta per cominciare per i clienti europei, anche considerando che China EV Marketplace rappresenta una tra le principali piattaforme di e-commerce specializzata in vetture a zero e basse emissioni prodotte in Cina. In assoluto per la prima volta, infatti, si potrà comprare un’auto elettrica o ibrida plug-in direttamente dalla Cina e riceverla a casa direttamente omologata ed immatricolata, senza farsi carico delle questioni burocratiche legate allo sdoganamento e al ritiro al porto. Il Chief Operating Officer dell’azienda, Jakub Gerls, ha sottolineato che “con questo servizio si elimina la consueta giungla di pratiche e ostacoli tipici delle importazioni dirette”. Per Gersl, si tratta di una novità importante: “Per la prima volta gli europei possono ordinare un’auto elettrica o ibrida plug-in direttamente dalla Cina e riceverla a casa propria, senza le complicazioni tipiche dell’importazione internazionale”, ha confermato. Con il nuovo servizio, in sostanza, il consumatore europeo potrà acquistare un’auto cinese bypassando i passaggi tradizionali, ricevendo un veicolo già pronto per la circolazione. Possibilità che semplifica l’accesso a veicoli considerati competitivi per prezzo e tecnologia, ma che potrebbe anche alimentare le tensioni tra Bruxelles e Pechino sul fronte dei dazi e della concorrenza nel settore.
Circa 7mila veicoli venduti nel 2025
La stessa piattaforma ha venduto circa 7mila veicoli nel primo semestre di quest’anno, con una crescita del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In generale la gran parte delle auto che rientrano in queste vendite appartiene al comparto dei Plug-in Hybrid Electric Vehicle, non soggette ai dazi aggiuntivi fino al 35% imposti dall’Unione Europea su questa tipologia di auto. Ad ingolosire sono anche, e soprattutto, i prezzi. Come segnala “AutoMoto.it”, una Xiaomi SU7 si può trovare a 28.900 euro, una BYD Dolphin Surf a circa 9.400 euro, una Tesla Model 3 a circa 30.400 euro e una Volkswagen ID.4 a circa 25.600 euro. Tutte cifre che consentono di risparmiare rispetto ai listini europei.
Come funziona per l'Italia e per l'Europa
Secondo le informazioni presenti nel sito, si pososno spedire i veicoli elettrici anche verso l’Unione Europea. Quando l’auto acquistata arriva in un porto dell'UE, l’azienda può gestire la consegna in tutta Europa, occupandosi anche delle pratiche doganali e dei pagamenti di eventuali dazi e tasse. In seguito si può ottenere l’omologazione europea del veicolo necessaria per la circolazione. L’auto può essere ritirata direttamente presso il centro di consegna a Praga (CZ) o, con un piccolo supplemento, essere recapitata direttamente a domicilio in qualsiasi Paese europeo. Per i veicoli PHEV, è previsto un sovrapprezzo di circa 400 dollari per i test di emissione CO₂.
