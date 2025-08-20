Auto elettriche, Xiaomi annuncia ingresso nel mercato europeo nel 2027

Ad annunciarlo è stato il presidente dell'azienda produttrice di telefoni e veicoli elettrici, Lu Weibing, dopo aver presentato i risultati del secondo trimestre del 2025. Dai numeri emerge che la società di Pechino quest'anno ha consegnato 81.302 veicoli, con un aumento del 197,7% su base annua, triplicando il fatturato della sua divisione veicoli elettrici (2,456 miliardi di euro)

Xiaomi inizierà a vendere i suoi veicoli elettrici in Europa a partire dal 2027. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'azienda produttrice di telefoni e veicoli elettrici, Lu Weibing, dopo aver presentato i risultati del secondo trimestre del 2025. Dai numeri emerge che la società di Pechino quest'anno ha consegnato 81.302 veicoli, con un aumento del 197,7% su base annua, triplicando il fatturato della sua divisione veicoli elettrici (si parla d 20,6 miliardi di yuan, cioè 2,456 miliardi di euro). La notizia arriva in un momento in cui l'Unione Europea mantiene i suoi dazi sui veicoli elettrici cinesi, dopo aver accusato Pechino di generare concorrenza sleale attraverso "sussidi ingiusti", nonostante stia negoziando per sostituire questi dazi con prezzi minimi.

L'annuncio

L'azienda cinese ha poi sottolineato che il suo nuovo modello YU7, lanciato a giugno, ha registrato una domanda record con 240mila ordini confermati nelle prime 18 ore di commercializzazione. Come ha spiegato Weibing, nonostante il settore automobilistico abbia ridotto le perdite a 300 milioni di yuan (36 milioni di euro) nel secondo trimestre, l'azienda ha ancora investimenti significativi e non prevede profitti duraturi nel breve termine.

I dati di Xiaomi

Xiaomi ha registrato un utile netto di 11,904 miliardi di yuan (1,419 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2025, con un aumento del 133% rispetto agli utili dell'azienda da aprile a giugno dello scorso anno. Il fatturato del produttore cinese ha totalizzato 115,956 miliardi di yuan (13,819 miliardi di euro) nel trimestre, in aumento del 30,5% rispetto al secondo trimestre del 2024, superando la soglia dei 100 miliardi di yuan (11,918 miliardi di euro) per il terzo trimestre consecutivo. Il business degli smartphone e dell'Internet of Things (IoT) è cresciuto del 14,7%, raggiungendo i 94,693 miliardi di yuan (11,285 miliardi di euro). In particolare, le vendite di smartphone hanno totalizzato 45,52 miliardi di yuan (5,425 miliardi di euro) tra aprile e giugno, in calo del 2%, mentre il segmento IoT ha registrato un fatturato di 38,712 miliardi di yuan (4,614 miliardi di euro), in crescita del 44,7%, e il business dei servizi Internet è cresciuto del 10%, raggiungendo i 9,098 miliardi di yuan (1,084 miliardi di euro).

I veicoli elettrici

Secondo i dati Canalys, la quota di mercato globale di Xiaomi per spedizioni ha raggiunto il 14,7% nel secondo trimestre del 2025, posizionandosi tra le prime tre aziende al mondo per il ventesimo trimestre consecutivo. Xiaomi ha inoltre dichiarato che il suo business nei veicoli elettrici ha generato un fatturato di 21,263 miliardi di yuan (2,534 miliardi di euro) nel trimestre, che rappresenta più del triplo dell'aumento su base annua (+234%) e il 18,3% del fatturato totale dell'azienda per il trimestre, rispetto a circa il 7% del fatturato dell'anno precedente. Una crescita del fatturato dovuta principalmente all'aumento sia delle consegne di veicoli che del prezzo medio al dettaglio. Nello specifico, le consegne di veicoli sono aumentate del 197,7%, passando da 27.307 unità nel secondo trimestre del 2024 a 81.302 unità nel secondo trimestre del 2025.