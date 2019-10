Lady Gaga ha coinvolto milioni di persone nel mondo grazie alla sua musica, Ninja ha fatto altrettanto con gli appassionati di videogiochi che seguono le sue dirette live mentre gioca a Fortnite, anche quest’ultimo fenomeno cult degli ultimi anni seguitissimo specie dai più giovani. Mettere insieme questi tre ingredienti può dar vita ad un menù davvero esplosivo. E’ quello che è successo quando la cantante di ‘Bad Romance’, evidentemente incuriosita dal tanto chiacchierare sul celebre battle royale proprio nei giorni dell’evento del buco nero (che ha chiuso la stagione 10 in modo spettacolare), ha chiesto ai suoi follower su Twitter (con un errore di battitura) “What’s fortnight”. Ecco che Ninja, al secolo Tyler Blevins, ha risposto con una gif scrivendo “Chiamami al telefono. Ti darò un milione di motivi per giocare. Io e te”.

Una marea di commenti, like e retweet

Twitter, a quel punto, è letteralmente esploso di entusiasmo tra coloro che hanno seguito il botta e risposta tra le due celebrità, ciascuno nel proprio campo, e i numeri legati a quel ‘cinguettio’ sono aumentati vertiginosamente. Oltre 30mila commenti, più di 230mila retweet e più di 980mila like hanno reso questa surreale conversazione una delle più seguite sul social network. E la mole di traffico che ha riguardato lo scambio non è terminata, con Lady Gaga che in seguito ha chiesto “Ninja, chi sei?” e ha ottenuto un’altra serie di like, commenti e retweet che hanno alimentato il rumore intorno alla serie di post. In questo caso lo streamer ha risposto in un primo momento durante una live in streaming, ironizzando con un “Beh ... Lady Gaga, mi ha stroncato la carriera. Mi ha appena twittato chiedendomi "chi sono!”. Poi ha scherzato sul fatto che Lady Gaga dovesse probabilmente vivere sotto una roccia per non sapere chi fosse. Alla fine è arrivata anche in questo caso la risposta di Ninja, con un laconico "Chiedi a Drake".

Una collaborazione futura?

Il re degli streamer ha fatto riferimento al momento in cui lui e il rapper Drake hanno giocato assieme in streaming con Fortnite su Twitch, evento chhe ha infranto ogni record registrando oltre 628.000 spettatori durante la diretta. Le voci, intorno a questo botta e risposta, si sono poi susseguite. Solo un semplice scambio di battute o il preludio, magari, ad una collaborazione pazzesca che mirerebbe a stupire ancora una volta i fan del titolo targato Epic Games?