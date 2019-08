Dopo le stragi di Dayton, El Paso e Gilroy, Lady Gaga ha deciso di scendere in campo: la popstar ha annunciato che finanzierà più di 160 progetti nelle classi delle città in cui si sono verificate le sparatorie, offrendo agli insegnanti "il sostegno di cui hanno bisogno per ispirare i loro studenti a lavorare insieme e a realizzare i loro sogni", ha scritto l'artista sul suo profilo Facebook. "Il mio cuore si rivolge a coloro che ci sono stati portati via troppo presto e alle loro famiglie, ai loro cari e alle comunità che sono lasciati a soffrire... Ognuno ha il diritto a leggi che li facciano sentire al sicuro nelle loro comunità", ha aggiunto la cantante e attrice.

Cosa prevede il progetto

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Born This Way e in collaborazione con DonorsChoose.org, sosterrà 14 aule a Dayton (Ohio), 125 a El Paso (Texas) e 23 a Gilroy (California). Alcuni laboratori si concentrano sulla gestione delle emozioni, altri su strumenti creativi come la fotografia e la pittura. Lady Gaga ha spiegato che gli obiettivi primari sono "garantire la salute mentale e la tutela delle persone amate".

Le stragi delle ultime due settimane

Nelle ultime due settimane, 33 statunitensi sono morti a seguito di sparatorie. Il 4 agosto, a El Paso, il 21enne suprematista bianco Patrick Crusius ha ucciso a freddo 22 persone in un supermercato (FOTO). Meno di 24 ore dopo, il 24enne Connors Betts ne ha uccise altre 9 a Dayton. Il 30 luglio, un 19 enne italo-iraniano aveva sparato a tre persone a un festival a Gilroy (FOTO).