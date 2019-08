A solo poche ore di distanza dalla sparatoria in Texas, negli Usa si registra una nuova strage: come scrivono diversi siti locali, è stato aperto il fuoco sulla folla a Dayton, in Ohio, nel distretto di Oregon, nei pressi di un locale chiamato Ned Peppers Bar, all'1 di notte ora locale. Un killer è stato ucciso, mentre si starebbe cercando il secondo assalitore che potrebbe essersi allontanato dalla scena in auto. Ci sarebbero diverse vittime, almeno sette secondo i media, ma c'è ancora incertezza sul bilancio. I soccorsi sono arrivati sul posto e ci sarebbero diversi feriti in condizioni critiche. La polizia di Dayton, da Twitter, ha fatto sapere che le indagini sono in corso e ha invitato i cittadini a evitare la zona.

Gli spari nel quartiere dei locali notturni di Dayton

La polizia è stata chiamata perché c'era un uomo che sparava sull'East 5th Street, nell'Oregon District, che è il quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte di Dayton, e che si trova non lontano dal centro cittadino. Non sono ancora chiari i dettagli, ma un video girato sul posto da un testimone mostra cinque corpi a terra. "C'era un uomo che sparava nel bar stasera", ha raccontato a BnoNews Daniel Williams, ex componente di una band musicale, The Devil Wears Prada. "Sono affranto per le persone colpite. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia", ha aggiunto.

Su Twitter, una giornalista ha postato alcuni video del luogo dove si è verificata la sparatoria

