Amazon lancia l’orologio smart da parete collegato allo speaker Echo

Amazon lancia Echo Wall Clock, l’orologio smart da parete superconnesso: è ora in vendita negli Usa al prezzo di 30 dollari.

Il device è stato presentato dall’azienda di e-commerce nel mese di settembre 2018, in occasione di un evento privato presso il quartier generale a Seattle, durante il quale la società ha descritto tutti i nuovi dispositivi che integrano Alexa.

Echo Wall Clock ha l’aspetto di un normale orologio ma ha diverse funzionalità che lo rendono un dispositivo unico nel suo genere che fa da apripista nel mercato dell’IoT, l’internet delle cose.

Echo Wall Clock

L’orologio smart ha un’interfaccia semplice, funziona abbinato via Bluetooth a un dispositivo Echo ed è alimentato da una batteria. Con la propria voce, grazie all’assistente virtuale Alexa, è possibile impostare con facilità sveglie, timer e allarmi. Echo Wall Clock è costituito da un anello con 60 led che si illuminano in modo personalizzabile ed è in grado, grazie alla connessione a internet, di sincronizzare automaticamente l’ora corrente.

Amazonbasic Microwave e Echo Auto

L’orologio smart rientra tra una serie di device tecnologici insoliti presentati a settembre dall’azienda di e-commerce. Tra questi vi è Amazonbasic Microwave, una vera e propria rivoluzione nel mondo degli elettrodomestici, che all’apparenza può sembrare un microonde comune, ma è in grado di comunicare con gli speaker esterni collegati a internet. Il dispositivo non integra Alexa; è però capace di captare i comandi vocali impartiti dal proprietario, grazie a Alexa Connect, il nuovo kit che comprende un software, sviluppato da Amazon, che si collega automaticamente e in modo sicuro ai diversi dispositivi Echo.

Tra le novità più intriganti Amazon ha presentato anche Echo Auto, un dispositivo che abbinato al Bluetooth della propria automobile permette di usufruire delle funzionalità di Alexa mentre si è alla guida. Collegandolo con altri device è possibile, per esempio, fare in modo che il proprio cancello si apra in automatico quando si arriva nei pressi della propria abitazione.