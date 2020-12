Da TikTok a Facebook, gli aggiornamenti social di dicembre

L'app cinese pensa all’inclusività e incorona la tiktoker più seguita. Snapchat punta sui contenuti virali. Instagram si tinge d’arte. Twitter sperimenta nuovi modi di cinguettare. Reddit vede crescere i suoi utenti. Mark Zuckerberg ci riprova con la moneta virtuale

Fra features in fase di test e nuove possibilità di interazione online, ecco le curiosità di fine anno.

TikTok più inclusivo e accessibile approfondimento Hashtagart, “Ratatouille The Musical”, lo spettacolo nato su TikTok Rendere la piattaforma più accessibile alle persone con epilessia fotosensibile, una forma di epilessia indotta da stimoli visivi come flash e luci alternate. L’inclusività è da sempre uno dei valori dell’app cinese che, data la natura visiva di TikTok, si è recentemente impegnata per rendere il social adatto anche alla persone con questo tipo di disturbo, attraverso una serie di funzionalità ad hoc. “Negli ultimi mesi - si legge sulla pagina ufficiale - il nostro team ha incontrato organizzazioni e specialisti del settore che ci hanno dato i loro feedback su come migliorare la piattaforma. Di conseguenza abbiamo lanciato una funzione che avvisa i creator quando producono video con effetti che potrebbero innescare una crisi nelle persone colpita da epilessia fotosensibile e nelle prossime settimane introdurremo un'altra importante funzionalità volta a proteggere le persone dai contenuti fotosensibili. Con questa nuova funzione, gli utenti che si imbattono in un video fotosensibile riceveranno una notifica che li inviterà a "Saltare tutto", procedendo oltre all’interno dell’esperienza social”.

Snapchat va “In evidenza” approfondimento Snapchat sfida TikTok: arriva la nuova sezione “In evidenza” La piattaforma nata nel 2011 da tre studenti di Stanford lancia il guanto di sfida a TikTok e ci prova con i contenuti virali. Spotlight è la nuova funzionalità di condivisione di contenuti pensata per rendere i video dei potenziali tormentoni. A scopo di business, certo. “Siamo lieti di presentare In evidenza: una sezione che darà il giusto risalto agli Snap più interessanti creati dalla community di Snapchat”, dicono dalla newsroom del social. L’Italia dovrà aspettare: la novità sarà testata inizialmente in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania e Francia.

Twitter testa le chat audio approfondimento Twitter, in arrivo un nuovo sistema per verificare gli account Stanze virtuali dove parlare con chi preferisci: è Audio Spaces, la nuova feature sperimentata dal sito di microblogging, che consentirà agli utenti di Twitter di riunirsi in spazi dedicati per conversazioni live con un'altra persona o con gruppi di persone. Qualche dettaglio sul set di funzionalità di Audio Spaces arriva grazie alle indiscrezioni del reverse engineer Jane Manchun Wong: gli utenti potranno configurare il proprio “spazio vocale” lasciando aperto l’accesso a chiunque, solo alle persone che seguono o solo a pochi prescelti che potranno essere invitati attraverso un tweet o un messaggio diretto. Inoltre sarà il creatore di Audio Space a decidere chi può parlare in qualsiasi momento attraverso un menù in-app da cui gestire l’audio, regolare varie impostazioni, condividere feedback e molto altro.

Judy Chicago e la realtà aumentata su Instagram approfondimento Spotify: al via, in fase di test, una variante delle Stories Scaricate l’app e partecipate numerosi: l’artista americana, ormai ottantenne, continua a sperimentare l’incontra tra arte e nuove tecnologie invitando il pubblico a interagire in modo interattivo attraverso lo smartphone al suo ultimo progetto. Rainbow AR è un progetto condivisibile e replicabile sui propri device che sfrutta la realtà aumentata dando vita alla Smoke Sculptures su Instagram. Attraverso un tap sullo schermo gli utenti possono ricreare virtualmente quelle “sculture di fumo” e personalizzare, digitalmente, certo, l’ambiente circostante, convidendoli su Instagram. Reddit: più spazio al social di nicchia Il social di domande e risposte cresce e raggiunge i 52 milioni di utenti attivi giornalieri. Il dato medio riguarda il periodo di ottobre 2020 e testimonia un aumento del 44% su base annua del coinvolgimento attivo (430 milioni di utenti attivi mensili, un aumento del + 30% su base annua). Certo, sono numeri quasi insignificanti di fronte all’1,8 miliardi di attività quotidiane di Facebook, ma il social sta prendendo timidamente campo. Il suo punto di forza? L'ampiezza delle comunità disponibili, anche di nicchia, molto attive e coinvolte, che rappresentano per gli inserzionisti un’importante opportunità in termini di engagement per raggiungere mercati specifici e target di pubblico meno generalisti.