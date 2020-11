Hashtagart, “Ratatouille The Musical”, lo spettacolo nato su TikTok

E’ un musical creato su TikTok dal nulla e in modo davvero sorprendente. Tutto è iniziato per gioco, quando una 26enne newyorkese, Em Jaccs, ha inventato un ritornello sulla base della canzone di Cardi B e Megan Thee Stallion Wap dedicato al topo Remy, protagonista del celebre film della Pixar Ratatouille. In poche settimane quel “Remy the ratatouille, the rat of all my dreams” è diventato virale tra i TikToker appassionati di film d’animazione e musical di Broadway. Da lì il compositore e appassionato di musical @danieljmertzlufft ha riarrangiato la canzone facendola cantare a un’altra TikToker e facendola diventare una traccia originale a disposizione degli utenti che si sono letteralmente scatenati. Ne è nato un vero e proprio spettacolo con tanto di coreografie, set scenografici, sceneggiature e colonna sonora. Per Ratatouille The Musical è già pronta anche la locandina.